HABER

HDP'li Kaya: Tabanımızın ezici çoğunluğu Demirtaş diyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi. HDP Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayı için Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ismi ağır bastığını ifade eden Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz. Gittiğimiz tüm yerlerde, alanlarda, halkla buluşmalarımızda bu talebin ısrarla bizlere yönetildiğini biliyoruz. Resmi açıklamamız da bu doğrultuda açıklandıktan sonra muhatap alınacak kadar değer tek adayın, tek ismin alternatifi Selahattin Demirtaş olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaya, "Çatı aday gibi bir gündem günlerdir konuşuldu. Ciddi bir vakit kaybına sebep oldu. Abdullah Gül üzerinde muhalif partilerin çevreleri ortaklaşması gibi bazı gelişmeler göze çarpıyordu. Fakat, dün itibarıyla artık böyle bir seçeneğin kalmadığını gördük. Yeni dönemde ise önümüzde kalan çok kısa bir süreç içerisinde yeni bir üzerinde ittifak yapılabilir mi, partiler ortaklaşabilir mi doğrusu şahsen sanmıyorum" diye konuştu.

CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı! Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.