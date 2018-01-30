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HDP'li Kemalbay'dan TTB üyelerinin gözaltına alınmasına tepki 

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:33 | Son Güncelleme

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Türk Tabipler Birliği yöneticilerine yönelik bugün düzenlenen operasyona tepki göstererek, demokrasi güçlerinin bu topluma vereceği çok şeyin olduğunu söyledi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından düzenlenen, 'Demokratik, ekolojik yerel yönetimler kadın konferansı', HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Milletvekili Sibel Yiğitalp ve çok sayıda partilinin katılımıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda başladı. İki gün sürecek konferansın açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, bu sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Tabipler Birliği'ne yönelik açılan soruşturma kapsamında düzenlen operasyona değindi. TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kemalbay, "Bugün yine bir operasyonla gözlerimizi açtık. Türk Tabipler Birliği, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' dediği için baskıya maruz kaldı ve yöneticileri gözaltına alındı. AKP iktidarının artık kötülük üretmekte ne kadar büyük bir yaratıcılığa sahip olduğunun bir göstergesidir. Fakat hiç kimse geri bir adım atmıyor. Çünkü bu memleket bizimdir. Bizlerin gideceği, yaşacağı başka bir yer yoktur. Biz bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, demokratikleştirmek ve birlikte yaşamak, kadınların özgür olduğu bir toplumda yaşamak zorundayız. Demokrasi güçlerinin bu topluma vereceği çok şey var. Fakat Erdoğan'ın bu topluma vereceği tabut ve ölümlerden başka hiç bir şeyi yoktur" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik düzenlediği operasyonu da eleştiren Kemalbay, "Teröre karşı bir savaş ile karşı karşıya değiliz. AKP-Erdoğan iktidarı halklara karşı savaş yürütüyor. Çünkü Afrin'de halklar var. Pek çok kimliksel kesimler var" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın konuşmasının ardından konferans basına kapalı devam etti.

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