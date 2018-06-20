"HDP'li Meclis tablosundan PKK terörüyle ciddi mücadele çıkmaz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "HDP'nin işin içinde olduğu Meclis tablosundan güvenlik ve PKK terörüyle ciddi mücadele çıkmaz." dedi.
Akdağ, Kanal 24 TV'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Erzurum'da öteden beri AK Parti'nin çok güçlü olduğunu söyledi.
Erzurum'da Cumhur İttifakı'na rekor sayıda oy beklediklerini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:
"MHP ile anayasayı halkın oyuna götürmemiz, halkın, milletin iradesine gitmek gerekiyordu ve gittik. Millet bu kararı verdi ama şimdi bu seçime giren diğer partiler ve adaylar açısından söylüyorum, onlara ne oluyormuş da milletin 16 Nisan'da verdiği kararı bu kadar sorguluyor. Şöyle düşünüyorlar, millet yanlış düşünür, biz ne edip edip bu milletin aklını çelmeliyiz, kafasını değiştirmeliyiz çünkü CHP'nin, bu yeni kurulan İYİ Parti'nin bunların beslendiği güç vesayettir. Halka dayanarak siyaset yapmadılar hiç."
- "Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor"
Akdağ, Akşener'e oy verecek herkesin FETÖ'cü olmadığını belirterek, FETÖ'cülerin kime oy verdiğine bakıldığında meselenin çok kolay anlaşılabileceğini dile getirdi.
Bu tür partilerin vesayetten beslendiğini aktaran Akdağ, "Muharrem İnce neden FETÖ'nün iadesi hususunda Amerika'nın sesi gibi konuştu, ne gerekiyordu ? Eski jargona göre sol bir partinin cumhurbaşkanı adayı... Bir sosyal demokrat yaklaşımının olması lazım, Amerika'nın sesi gibi konuşmak yakışmaz. O da biliyor ama birilerinin vesayetine ihtiyaçları var. Bunlar, bir takım güçlü devletlerin, Türkiye'de eskiden beri yargıya, silahlı kuvvetlere, sermayeye dayanarak iş yapmaya çalıştılar. Artık bu vesayet dönemlerine dönemezler, boşuna konuşuyorlar. " diye konuştu.
- "Tecrübesizlik ve popülizm kokan bir millet ittifakı görüyoruz"
Akdağ, Türkiye'de eskiden dindar ve inançlı insanlara "irtica" yaftası yapıştırılmaya çalışıldığını hatırlatarak, bu dönemlere, geriye dönmeye milletin müsaade etmeyeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Meral Akşener kurumları kapatıyor, paralarını vatandaşa dağıtıyor. Yatırımların hepsini durduruyorlar, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun çok net ifadeleri var. Biz diyor 'gelince yatırımların hepsini durduracağız.' Bir cumhurbaşkanı adayı böyle bir cümleyi nasıl kurar. Şunu söylemeye çalışıyorum, tecrübesizlik ve popülizm kokan Millet İttifakı dedikleri ittifak tarzını görüyoruz. Bir de şu var, Selahattin Demirtaş'a güzellemeler ve arka planda göz kırpmalar... "
Akdağ, Akşener'e televizyon programında 'seçilirseniz Demirtaş'ı başkan yardımcısı yapar mısınız' diye sorulduğuna işaret ederek, "Akşener, yapacağım demiyor, yapmayacağım da demiyor, göz kırpan cevap veriyor. Bu birbirine benzemez dörtlünün, Türkiye'nin geleceği adına vadedeceği hiçbir şey yok. Bu dörtlüyle mi biz Kandil, Sincar ve Mahmur'a gireceğiz. Sayın İnce 'gitmeyin oraya, oraya niye gidiyorsunuz ki ne işiniz var' diyor. Karamollaoğlu 'Kandil'de bir şey kalmadı ki orada dağı taşı bombalıyorsunuz' diyor, bu da eski ezber bir söylem. Sayın Karamollaoğlu'nun onu söylediği gün Kandil'de onlarca terörist etkisiz hale getiriliyor." ifadelerini kullandı.
Akdağ, Türkiye'nin güvenliğini öncelemek zorunda olduklarını belirterek, ülkede son iki yılda terörün nefesini kestiklerini aktardı.
- "Bol keseden verme vaadi üzerinden propaganda yürütüyorlar"
PKK'nın artık kaçacak delik aradığını vurgulayan Akdağ, "Sınır ötesinde Fırat Kalkanı, Afrin, Münbiç, Kandil, Sincar, Mahmur'da bu sözde Millet İttifakı'nın yöneticileri ne derse desin, gerekeni en etkin biçimde yapıyoruz. Bunu bu etkinlikte yürütecek bir 25 Haziran'a ihtiyacımız var. 25 Haziran'da Allah korusun bunların söylediği ittifak güçlü hale gelirse bu güvenliği sağlayamazlar çünkü niyetleri arızalı. HDP'nin işin içinde olduğu Meclis tablosundan güvenlik ve PKK terörüyle ciddi mücadele çıkmaz. Bu günkü söylemlerine bakıldığında FETÖ ile bu gün ki gibi kararlı mücadele devam edemezler. Ekonomi konusunda da bir vizyonları yok. Sadece bol keseden verme vaadi üzerinden propaganda yürütüyorlar. Bu vaatler yerine getirilemez, getirildiğini varsayalım Türkiye ekonomisi çöker." değerlendirmesinde bulundu.
Akdağ, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini ve Meclis çoğunluğunun da Cumhur İttifakı'nda olacağına inandığını söyledi.
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