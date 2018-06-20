"HDP'li Meclis tablosundan PKK terörüyle ciddi mücadele çıkmaz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "HDP'nin işin içinde olduğu Meclis tablosundan güvenlik ve PKK terörüyle ciddi mücadele çıkmaz." dedi. Akdağ, Kanal 24 TV'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Erzurum'da öteden beri AK Parti'nin çok güçlü olduğunu söyledi. Erzurum'da Cumhur İttifakı'na rekor sayıda oy beklediklerini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "MHP ile anayasayı halkın oyuna götürmemiz, halkın, milletin iradesine gitmek gerekiyordu ve gittik. Millet bu kararı verdi ama şimdi bu seçime giren diğer partiler ve adaylar açısından söylüyorum, onlara ne oluyormuş da milletin 16 Nisan'da verdiği kararı bu kadar sorguluyor. Şöyle düşünüyorlar, millet yanlış düşünür, biz ne edip edip bu milletin aklını çelmeliyiz, kafasını değiştirmeliyiz çünkü CHP'nin, bu yeni kurulan İYİ Parti'nin bunların beslendiği güç vesayettir. Halka dayanarak siyaset yapmadılar hiç." - "Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor" Akdağ, Akşener'e oy verecek herkesin FETÖ'cü olmadığını belirterek, FETÖ'cülerin kime oy verdiğine bakıldığında meselenin çok kolay anlaşılabileceğini dile getirdi.

Bu tür partilerin vesayetten beslendiğini aktaran Akdağ, "Muharrem İnce neden FETÖ'nün iadesi hususunda Amerika'nın sesi gibi konuştu, ne gerekiyordu ? Eski jargona göre sol bir partinin cumhurbaşkanı adayı... Bir sosyal demokrat yaklaşımının olması lazım, Amerika'nın sesi gibi konuşmak yakışmaz. O da biliyor ama birilerinin vesayetine ihtiyaçları var. Bunlar, bir takım güçlü devletlerin, Türkiye'de eskiden beri yargıya, silahlı kuvvetlere, sermayeye dayanarak iş yapmaya çalıştılar. Artık bu vesayet dönemlerine dönemezler, boşuna konuşuyorlar. " diye konuştu. - "Tecrübesizlik ve popülizm kokan bir millet ittifakı görüyoruz" Akdağ, Türkiye'de eskiden dindar ve inançlı insanlara "irtica" yaftası yapıştırılmaya çalışıldığını hatırlatarak, bu dönemlere, geriye dönmeye milletin müsaade etmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Meral Akşener kurumları kapatıyor, paralarını vatandaşa dağıtıyor. Yatırımların hepsini durduruyorlar, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun çok net ifadeleri var. Biz diyor 'gelince yatırımların hepsini durduracağız.' Bir cumhurbaşkanı adayı böyle bir cümleyi nasıl kurar. Şunu söylemeye çalışıyorum, tecrübesizlik ve popülizm kokan Millet İttifakı dedikleri ittifak tarzını görüyoruz. Bir de şu var, Selahattin Demirtaş'a güzellemeler ve arka planda göz kırpmalar... "