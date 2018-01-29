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HDP'li Osman Baydemir'e soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 11:35 | Son Güncelleme 9 saat önce

Son dakika habere göre; Afrin Harekatı için işgal ifadesini kullanan HDP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Osman Baydemir'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Baydemir hakkında, 28 Ocak'ta, Afrin'de PYD/PKK'ya karşı operasyonlar yürüten TSK'yi "işgalci" olarak belirten, operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye ve halkı sokağa çağıran, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de yayımlanan açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "devlete karşı savaşa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA

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HDP osman baydemşr

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