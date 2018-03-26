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HDP'li Uca hakkında 4 suçtan 2 fezleke

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 4 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 ayrı fezleke hazırlandı - Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Uca hakkında, 2 kez "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu olmak üzere "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 4 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 ayrı fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 29 Nisan 2017'de HDP ve DBP organizesinde merkez Bağlar ilçesinde DBP il binası önünde terör örgütü PKK/KCK'lı teröristlerin bulunduğu Suriye bölgesine gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına Uca'nın da katıldığı bildirildi.

Uca'nın Kürtçe yaptığı konuşma tercüme edilerek eklendiği fezlekede, konuşmasının bir bölümünde "Gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıda şehit düşenlerin yeri cennet olsun." dediği aktarıldı.

Konuşma içeriğinin değerlendirmesinin yapıldığı fezlekede, Uca'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Diğer fezlekede ise merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Uca'nın konuşması aktarılarak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçunu işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Uca'nın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği bildirildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Uca'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Uca hakkında belirtilen 4 suçla ilgili 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

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2 ayrı fezleke Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca

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