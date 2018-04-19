HDP’lilere vatandaş tepkisi

Mardin’de HDP Milletvekilli Gülser Yıldırım’ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından basın açıklaması yapan milletvekili ve partililer, vatandaş tepkisiyle karşılaştı. Açıklama sırasında gruba yaklaşan bir kadın, HDP’li vekillere, “Öldürdüğünüz asker ve polisin hesabını kim verecek” diyerek, tepki gösterdi.
HDP Milletvekilleri Feleknas Uca ve Aycan İrmez ile bir grup partili, terör soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. İrmez’in açıklama yaptığı sırada gruba yaklaşan bir kadın, “Öldürdüğünüz asker ve polisin hesabını kim verecek” diyerek, HDP’lilere tepki gösterdi. HDP’lilerin cevap veremediği kadın, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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