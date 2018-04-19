HABER

HDP’lilere vatandaş tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Mardin’de HDP Milletvekilli Gülser Yıldırım’ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından basın açıklaması yapan milletvekili ve partililer, vatandaş tepkisiyle karşılaştı.

Mardin’de HDP Milletvekilli Gülser Yıldırım’ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından basın açıklaması yapan milletvekili ve partililer, vatandaş tepkisiyle karşılaştı. Açıklama sırasında gruba yaklaşan bir kadın, HDP’li vekillere, “Öldürdüğünüz asker ve polisin hesabını kim verecek” diyerek, tepki gösterdi.
HDP Milletvekilleri Feleknas Uca ve Aycan İrmez ile bir grup partili, terör soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. İrmez’in açıklama yaptığı sırada gruba yaklaşan bir kadın, “Öldürdüğünüz asker ve polisin hesabını kim verecek” diyerek, HDP’lilere tepki gösterdi. HDP’lilerin cevap veremediği kadın, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezasıSon dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

Erdoğan'ın ofislerine 'böcek' konulmasına ilişkin davada ceza yağdı!

Erdoğan'ın ofislerine 'böcek' konulmasına ilişkin davada ceza yağdı!

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

23 Nisan Kadıköy'de güzel

23 Nisan Kadıköy'de güzel

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.