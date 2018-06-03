HDP'nin bazı adayları terör suçlarından mahkemelik

DİYARBAKIR (AA) - HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Diyarbakır milletvekili adayları arasında terör soruşturmaları kapsamında haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve fezleke hazırlananların yanı sıra hapis cezasına çarptırılan isimler de bulunuyor. HDP'nin Diyarbakır milletvekili aday listesinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Farisoğulları ile 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması süren Milletvekili İmam Taşçıer, terör soruşturmaları kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle haklarında fezleke bulunan Garo Paylan ve Hişyar Özsoy da yer alıyor. HDP'nin Diyarbakır'dan birinci sıra adayı eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 3 yıl önceki operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Remziye Tosun da HDP'nin Diyarbakır'dan 4. sıra milletvekili adayı.

- Taşçıer'in yargılaması sürüyor Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili ve aynı ilden aday gösterilen İmam Taşçıer'in (HDP Diyarbakır 3. sıra milletvekili adayı), 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Valilikçe 13 Eylül 2015'te Sur ilçesindeki terör olayları nedeniyle 15 mahallede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde Taşçıer, sokağa çıkma yasağı ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla terör örgütü PKK/KCK güdümünde yasa dışı yayın yapan basın-yayın organlarının çağrıları doğrultusunda ilçeye girmeye çalışmakla suçlanıyor. Taşçıer, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından yargılanıyor.

- Paylan ve Özsoy hakkında fezleke Diyarbakır'dan aday gösterilen HDP'nin İstanbul Milletvekili Garo Paylan (HDP Diyarbakır 7. sıra milletvekili adayı) ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy (HDP Diyarbakır 5. sıra milletvekili adayı) hakkında ise terör soruşturmaları kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. HDP'nin Diyarbakır'dan birinci sıra adayı eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanması sürüyor. İddianamede, Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi ve sağlık komisyonu üyesi olarak faaliyet yürüttüğü, 2011-2014 yıllarında DTK içinde aktif olarak yer aldığı, iletişiminin dinlenmesi ve kayda alınması neticesinde DTK tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara, toplantılara, eylem ve etkinliklere yapılan çağrılara uyarak katıldığı yer alıyor.

- KCK davasında Farisoğulları'na 9 yıl hapis HDP'nin Diyarbakır 9. sıra milletvekili adayı Musa Farisoğulları, yargılandığı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında geçen yıl Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan dönemin Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı ve HDP'nin Diyarbakır'dan 11. sıradaki milletvekili adayı Mehmet Temizyüz'e Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının daha önce uygulandığını gerekçe göstererek, Temizyüz'ün cezasını "alkollü içki servisi yapılan eğlence merkezlerine, barlara ve lokantalara girme yasağı" tedbirine çevirmişti. - "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanıyor" HDP'nin Diyarbakır'dan 4. sırada aday gösterdiği, Sur ilçesindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan Remziye Tosun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada yargılanması sürüyor.

Diyarbakır Valiliğince 13 Eylül 2015'te Sur ilçesindeki terör olayları nedeniyle 15 mahallede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde güvenlik güçlerinin teröristlere "Teslim ol" çağrılarına uyarak Sur ilçesinden çıkan Tosun, olaylarla ilgili hakkında dava açılan 40 şüpheliden biri. - "Yaralı teröristlerin tedavisini yapmaktaydı" Söz konusu davada tanık olarak dinlenen 8 kişi, fotoğraf teşhisinde bulunarak Tosun hakkında bilgi verdi. Tanıklardan M.S.A, Sur ilçesinde "doktor" olarak teşhis ettiği kişi ile Tosun'un, yaralanan teröristlerin tedavilerini yaptığını öne sürdü. Tosun'un, 4 ve 12 yaşlarındaki kızlarının da yanında olduğunu iddia eden M.S.A, "Çocuklarının yanında yaralanan teröristleri tedavi ediyordu." ifadesini kullandı. Tanıklardan B.O. da ifadesinde Tosun hakkında şu bilgileri verdi: "Tosun, kızlarıyla beraber hastane olarak kullanılan binaya geldi. Sağlık işlerinden anladığını ve teröristlerin tedavilerinde yardım edebileceğini söyledi. Yaralı teröristleri tedavi ederken bana yardımcı oldu. Bunun karşılığında Tosun'un yemek ve barınacak yer ihtiyacı karşılandı. Benimle aynı gün güvenlik güçlerine teslim olmuştur."