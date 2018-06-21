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HDP'nin Bitlis mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:23 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Seçimler sandıkta kazanılır ve kaybedilir. Kazanmak istiyoruz"

BİTLİS (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimler sandıkta kazanılır ve kaybedilir. Kazanmak istiyoruz." dedi.

Buldan, partisinin Bitlis İl Başkanlığınca Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen mitingde, HDP'nin, özgürlük ve barış yolunda ilerlemeye devam ettiğini savundu.

Bu yolda Bitlis halkından destek isteyen Buldan, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da Bitlis halkının da katkısı ve iradesiyle zafere ulaşacağız. 24 Haziran'da Bitlis'ten üç sıfır yapmak için şimdiden bunun başarısını kutlamak istiyoruz. Şimdi kazanma ve başarma zamanıdır. 24 Haziran sonrasını hep birlikte düşünelim. Halkların Demokratik Partisi'nin güçlü bir temsiliyeti ile parlamentoda olduğu ve Selahattin Demirtaş'ın bu ülkeyi yönettiği bir Türkiye'yi yaratmak artık hayal ve rüya değil."

"Bu seçim tarihi bir fırsattır. Eğer bir kez kaçırırsak, inanın bir daha böyle bir fırsat elde edemeyiz" diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Bitlis halkı da tercihini doğru kullanmalı. Bitlis halkı sandıklara ve oylarına sahip çıkacak, koruyacak. Seçimler sandıkta kazanılır ve kaybedilir. Kazanmak istiyoruz. Bunun için sandıklarımızı, oylarımızı korumak istiyoruz. O anlamda size güveniyorum. Bitlis halkının da bu başarıda imzası olacak, bu başarının altına sizler de imza atacaksınız."

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24 haziran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan miting seçim

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