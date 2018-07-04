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HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'dan 24 Haziran'da yapılan genel seçimde HDP milletvekili seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları mazbatalarını aldı.  HDP'li vekiller, mazbatalarını almak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nin ek hizmet binasına geldi.

HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'dan 24 Haziran'da yapılan genel seçimde HDP milletvekili seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları mazbatalarını aldı.
HDP'li vekiller, mazbatalarını almak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nin ek hizmet binasına geldi. Burada, HDP'li 8 milletvekiline mazbataları verildi. Mazbatasını alan vekiller adına konuşan Adnan Selçuk Mızraklı, "Baskın seçimlerin olağanüstü koşullarında, partimizin bütün çalışma alanlarında, birçok imkansızlığa rağmen halkımızın güçlü desteğiyle geleceğe ilişkin iradenin sahibi olduğunun beyanı olan seçim sürecinde bir kez daha sandıkları patlatarak çıktık. Önümüzde zorlu bir sürecin bilincinde olarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Bugün mazbatalarımızı aldık. Gerek parti olarak gerek il yönetimi olarak gerekse de seçilmişler olarak önümüzdeki dönemde demokrasi, özgürlükler, barış ve hukuk rejiminin tesisi açısından olağanüstü halden iyilik haline dönüşmesi halinde elimizden gelen çabayı her birlikte harcayacağız. Mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Halkımızla birlikte bu süreci güçlü bir şekilde karşılayacağız" dedi.
Öte yandan sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gelemeyen Remziye Tosun'un mazbatasını HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin aldı.

FOTOĞRAFLI

HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldıHDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldıHDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldıHDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı

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