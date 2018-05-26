HDP'nin İstanbul'daki seçim büroları açıldı

İSTANBUL (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul'daki bazı seçim bürolarının açılışı gerçekleştirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Fatih'te Katip Kasım ile Koca Mustafa Paşa mahallelerindeki açılış törenlerine katıldı.

Katip Kasım Mahallesi seçim bürosunun açılışında konuşan Temelli, HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile seçim kampanyasını dün Edirne'den başlattıklarını hatırlattı.

Türkiye’nin her yerinden binlerce seçim bürosu açtıklarını belirten Temelli, "Herkesi, 24 Haziran'da barajı yıkmaya, demokrasinin önünü açmaya çağırıyoruz." dedi.

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- Pervin Buldan da açılışlara katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Esenler'deki seçim bürolarının açılışını yaptı.

Açılış törenlerinde konuşan Buldan, seçim çalışmalarını İstanbul’da da başlattıklarını anımsattı.

Seçimlerde Parlamento'ya daha güçlü şekilde girmeyi istediklerini dile getiren Buldan, "HDP'nin baraj altında kalmaması için bu saatten sonra hepimizin seferber olması lazım. Hep birlikte kazanacağız, başaracağız." şeklinde konuştu.

Buldan, seçimlerde yüzde 20 oya ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

