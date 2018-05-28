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HDP'nin Kocaeli'deki seçim büroları açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Açılışa HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı

KOCAELİ (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Kocaeli'deki seçim bürolarının açılışları gerçekleştirildi.

İzmit, Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerindeki seçim büroları açılış törenlerine, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı.

Körfez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Temelli, seçim barajı HDP'ye uygulandığı takdirde ülkedeki Kürt ve demokrasi sorununun çözülemeyeceğini savundu.

Bu sorunları çözmek isteyenlerin ilk adımının barajı ortadan kaldırmak olması gerektiğini söyleyen Temelli, "Demokrasinin yolu bir kez açıldı mı Kürt sorunu da çözülür, diğer sorunlarımız da çözülür. Bunun hesabı HDP'den geçer. HDP'siz olmaz, HDP'siz bu ülkeye demokrasi, barış, huzur gelmez. Bunların adresi HDP'dir." diye konuştu.

Temelli, parlamentoda Türkiye'nin bir partisi olarak yer alacaklarını anlatarak, "Türkiye'nin her yerinden, kesiminden bütün farklılıkları partimize davet ettik. Dedik ki 'Birlikte demokrasi mücadelesi verelim, gelin barışın yolunu birlikte aşalım.' Çünkü parlamentoya hep birlikte gidersek, ortak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı ve önümüzdeki bu duvarları yıkabiliriz. Çözümün sahibi biziz." ifadelerini kullandı.

Tüm farklılıklardan güçlenerek yol aldıklarını ve kimsenin kendilerini çizdikleri bu yoldan ayıramayacağını vurgulayan Temelli, şunları kaydetti:

"Madem biz üretiyoruz, bu zenginliği biz var ediyoruz, o zaman bu zenginliği hakça, adaletçe paylaşmalıyız. Birileri bu zenginliği alıp kaçmamalı, çalmamalı. Eğer biz üretiyorsak, söz, yetki ve karar bizde olacak. Bu zenginliği de hakça, adaletçe paylaşacağız. Halk sağlığını da biz savunacağız. Sağlıklı bir halk, sağlıklı bir toplum için bunun mücadelesini vereceğiz."

Temelli, ayrıca Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki partisinin standını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

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HDP'nin Kocaeli'deki seçim büroları açıldı

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