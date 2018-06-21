HDP'nin Mardin ve Siirt mitingi

MARDİN/SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkeye barış gelecekse, bu ülkeye demokrasi gelecekse ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir, sizlerin mücadelesiyle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada aynen böyle devam edeceğiz." dedi.

Temelli, partisince Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen mitingde, Mardin'in farklıları bir arada bulunduran bir şehir olduğunu söyledi.

HDP'nin 24 Haziran'da iktidara yürüyeceğini savunan Temelli, "Bu ülkeye barış gelecekse, demokrasi gelecekse ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir, sizlerin mücadelesiyle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynen böyle devam edeceğiz. Birinci turda bir oy Demirtaş'a bir oy HDP'ye." ifadelerini kullandı.

Daha sonra HDP Mardin milletvekili adayları tanıtıldı.

- Siirt mitingi

HDP'nin Siirt'teki mitingi ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı konuşmada, seçimlere 3 gün kaldığını, bu süre boyunca gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Siirtlilerden 24 Haziran'da müjde beklediğini ifade eden Buldan, "Ben biliyorum, şuna inanıyorum ki Siirt halkı kararını çoktan vermiş. Bugün bu alanı dolduran sevgili kadınlar ve gençler, değerli halkımız bir kez daha ortaya koydu ki bu sefer de iradesine sahip çıkacak." diye konuştu.

Miting, partinin Siirt milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

