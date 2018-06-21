HABER

HDP'nin Mardin ve Siirt mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:33 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Bu ülkeye barış gelecekse, demokrasi gelecekse ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir, sizlerin mücadelesiyle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynen böyle devam edeceğiz "

MARDİN/SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkeye barış gelecekse, bu ülkeye demokrasi gelecekse ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir, sizlerin mücadelesiyle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada aynen böyle devam edeceğiz." dedi.

Temelli, partisince Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen mitingde, Mardin'in farklıları bir arada bulunduran bir şehir olduğunu söyledi.

HDP'nin 24 Haziran'da iktidara yürüyeceğini savunan Temelli, "Bu ülkeye barış gelecekse, demokrasi gelecekse ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir, sizlerin mücadelesiyle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynen böyle devam edeceğiz. Birinci turda bir oy Demirtaş'a bir oy HDP'ye." ifadelerini kullandı.

Daha sonra HDP Mardin milletvekili adayları tanıtıldı.

- Siirt mitingi

HDP'nin Siirt'teki mitingi ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı konuşmada, seçimlere 3 gün kaldığını, bu süre boyunca gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Siirtlilerden 24 Haziran'da müjde beklediğini ifade eden Buldan, "Ben biliyorum, şuna inanıyorum ki Siirt halkı kararını çoktan vermiş. Bugün bu alanı dolduran sevgili kadınlar ve gençler, değerli halkımız bir kez daha ortaya koydu ki bu sefer de iradesine sahip çıkacak." diye konuştu.

Miting, partinin Siirt milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Bolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdiBolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indiTarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP mardin Siirt

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.