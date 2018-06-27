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HDP'nin seçim kutlamasında terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

İzmir'de HDP'nin seçim kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan ve attıran 7 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, HDP'nin seçim kutlamaları sırasında terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan attıkları ve attırdıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27 Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'nin seçim kutlamasına katılan konvoyda açık kasa araçta bulunan bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK ve örgüt elebaşısı lehine slogan attıkları görüntülerin bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Alsancak bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde araçta yer alan 18 yaşından küçük şüphelilerin eşkali belirlenerek kimlikleri tespit edildi.

Yapılan araştırmada, slogan atma olayına katıldıkları ve çocukları slogan atmaları için yönlendirdikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Yük taşımacılığında kullanılması gereken kamyon ise amacı dışında kullanılması ve can güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı HDP PKK/KCK Propaganda Terör örgütü

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