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HDP'ye bir şok daha: İstifa edip siyaseti bırakmıştı! Cezası kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 13:50 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, eski HDP Milletvekili HasipKaplan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Kaplan'ın itirazı üzerine Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı inceledi. Kararda usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını kaydeden Daire, deliller ve işlemlerde de eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığını belirten mahkeme, kararda isabetsizlik görülmediğinden istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Böylelikle Kaplan hakkındaki karar kesinleşti.

KARARDAN

Silopi ilçesinde 2010 yılının Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katılarak, silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve gruba öncülük ettiği iddiasıyla Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kaplanhakkında, 31 Ekim 2017'de "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

HDP'DEN İSTİFA EDİP SİYASETİ BIRAKMIŞTI

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin Twitter hesabından "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek" demişti. Hasip Kaplan'ın bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ve HDP'den tepki geldi. Hasip Kaplan'da tepkiler üzerine HDP'den istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
MHP'den 'Kürt seçmen' tepkisi: 'HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor'
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Gaziantep mahkeme cizre Silopi Hasip Kaplan HDP

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
salyalarını akıtarak bağırıyordu bir zamanlar. herkes cezasını çeksin.
@haylaz68 Sen buna cezamı diyorsun. 3 Yıl, 1 Ay, 15 gün. Bir gün bile yatmadan tahliye olur. Diğer tarafta Bankasyada hesap açan gariban Memura en az 6 yıl... O bankanın kurdelasını kesenler saraylarda... Hadi koyunlar başlayın bombardımana... İlk yapacağınız beni FETÖ cü ilan etmek... Sonrasında Vatan haini, Din düşmanı... Artık hayal gücünüze kalmış...
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