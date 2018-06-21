"HDP'ye taşıdığınız oyların hesabı millet tarafından sorulacak"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'liler kendinize gelin, partinize oy verin. Kim size partinize oy verdiniz diye karşı çıktı? Gidin partinize istediğiniz gibi her yerde oy verin." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de her seçimin çok önemli olduğunu, 24 Haziran seçimlerinin ise çok kritik olduğunu anlattı.

Terör örgütleriyle mücadelelerini yarım bırakmayacaklarının altını çizen Soylu, "Kandil'i çok merak etmeyin. Kandil'e sizden daha çok heyecanlananlar var. Onlar bizim kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, özel harekat polisimiz Kandil'e ayaklarıyla gidip ay yıldızlı bayrağı oraya dikmek için heyecanlanıyorlar. Hiç merak etmeyin Kandil'lerini söndüreceğiz. Kandil'in eceli gelmiştir o melanet yuvasını darmadağın edip ondan sonra abileri gelsin de kurtarsınlar bakalım." diye konuştu.

PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C ile yapılan mücadelelerin yarım bırakılmaması için destek isteyen Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi de yarım bırakmayacaklarını dile getirdi.