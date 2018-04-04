"Hedef 2023" filminin çekimleri başlıyor

Kaptanoğulları, filmin çekimlerine haftaya başlayacaklarını dile getirerek, "Kocaeli ve Adana'da yapacağımız çekimleri 10 haftada bitirmeyi planlıyoruz. ABD'den aksiyon sahneleri için profesyonel bir ekip gelecek. Vizyonu da kasım ayına yetiştirmek ve her ülkede aynı anda gösterime sokmak gibi bir niyetimiz var. Film için 105 kişilik teknik ekip 5 bine yakın yardımcı oyuncu görev alacak. Umarım bu emeklerin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

"Hedef 2023"ün senaryosunu çok beğendiğine işaret eden Kaptanoğulları, "Omurga sağlamsa iş güzel oluyor. Doğru oyuncu tercihiyle birlikte her şey yolunda gidiyor. Hazırlık sürecinde hiçbir sorun yaşamadık." dedi.

Senarist ve yapımcı Ahmet Kocaman da filmin 3 karakter üzerine kurgulandığını belirterek, "Ana karakterler yetiştirilerek Türkiye için çok önemli bir teşkilatın içine alınıyor ve çok önemli operasyonlara katılıyorlar. Uzun zamandır aklımda olan bir projeydi. Bir aksiyon filmi olduğu için maliyeti yüksek ama kaliteli bir iş çıkması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

- "Hayatımın en olağanüstü projesi"

Filmin başrol oyuncularından şarkıcı Doğuş ise ikinci sinema filmi için kamera karşısına geçeceğini söyledi.

2023 hedefine çok inandığını vurgulayan Doğuş, "Gelişmiş ekonomimizle paramız avro ve doların üzerinde olacaktır. Her zaman söylüyorum, Türk pasaportu çok değerli ve daha da değerli olacak. Bu idealleri yansıtan bir film olduğu için de 'Hedef 2023' projesini seve seve kabul ettim." diye konuştu.

Oyuncu Ümit Acar da 38 yıldır sinema sektöründe olduğunu ve yüzlerce çalışma içerisinde yer aldığını anlatarak, "Hep böyle derler ama gerçekten hayatımın en olağanüstü projesi diye düşünüyorum. Canlandıracağım karakter açısından çok heyecanlıyım. Oynayacağım 'Agah' karakterine odaklandım. Heyecandan çatlıyorum inanın. Güzel bir enerji ve takım ruhuyla bu film patlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.