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"Hedef 2023" filminin çekimleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Yönetmen koltuğunda Banu Kaptanoğulları'nın oturduğu filmin haftaya başlayacak çekimlerinin 10 haftada bitirilmesi hedefleniyor - Yönetmen Kaptanoğulları: - "Vizyonu kasım ayına yetiştirmek ve her ülkede aynı anda gösterime sokmak gibi bir niyetimiz var. Film için 105 kişilik teknik ekip 5 bine yakın yardımcı oyuncu görev alacak - Yapımcı ve senarist Kocaman: - "Uzun zamandır aklımda olan bir projeydi. Bir aksiyon filmi olduğu için maliyeti yüksek ama kaliteli bir iş çıkması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Senaryosunu Ahmet Kocaman'ın kaleme aldığı ve Banu Kaptanoğulları'nın yönetmenliğini üstlendiği "Hedef 2023" filminin çekimleri haftaya başlayacak.

Filmin tanıtımı dolayısıyla Etiler'de bir restoranda basın toplantısı düzenlendi.

Burada AA muhabirine açıklama yapan filmin yönetmeni Banu Kaptanoğulları, senaryonun bir filmin omurgasını oluşturduğunu söyledi.

"Hedef 2023"ün senaryosunu çok beğendiğine işaret eden Kaptanoğulları, "Omurga sağlamsa iş güzel oluyor. Doğru oyuncu tercihiyle birlikte her şey yolunda gidiyor. Hazırlık sürecinde hiçbir sorun yaşamadık." dedi.

Kaptanoğulları, filmin çekimlerine haftaya başlayacaklarını dile getirerek, "Kocaeli ve Adana'da yapacağımız çekimleri 10 haftada bitirmeyi planlıyoruz. ABD'den aksiyon sahneleri için profesyonel bir ekip gelecek. Vizyonu da kasım ayına yetiştirmek ve her ülkede aynı anda gösterime sokmak gibi bir niyetimiz var. Film için 105 kişilik teknik ekip 5 bine yakın yardımcı oyuncu görev alacak. Umarım bu emeklerin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Senarist ve yapımcı Ahmet Kocaman da filmin 3 karakter üzerine kurgulandığını belirterek, "Ana karakterler yetiştirilerek Türkiye için çok önemli bir teşkilatın içine alınıyor ve çok önemli operasyonlara katılıyorlar. Uzun zamandır aklımda olan bir projeydi. Bir aksiyon filmi olduğu için maliyeti yüksek ama kaliteli bir iş çıkması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

- "Hayatımın en olağanüstü projesi"

Filmin başrol oyuncularından şarkıcı Doğuş ise ikinci sinema filmi için kamera karşısına geçeceğini söyledi.

2023 hedefine çok inandığını vurgulayan Doğuş, "Gelişmiş ekonomimizle paramız avro ve doların üzerinde olacaktır. Her zaman söylüyorum, Türk pasaportu çok değerli ve daha da değerli olacak. Bu idealleri yansıtan bir film olduğu için de 'Hedef 2023' projesini seve seve kabul ettim." diye konuştu.

Oyuncu Ümit Acar da 38 yıldır sinema sektöründe olduğunu ve yüzlerce çalışma içerisinde yer aldığını anlatarak, "Hep böyle derler ama gerçekten hayatımın en olağanüstü projesi diye düşünüyorum. Canlandıracağım karakter açısından çok heyecanlıyım. Oynayacağım 'Agah' karakterine odaklandım. Heyecandan çatlıyorum inanın. Güzel bir enerji ve takım ruhuyla bu film patlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık süreci 1,5 yıl süren filmde ayrıca Bülent Çetinaslan, Bilgehan Birincioğlu, Deniz Durmaz, Melda Arat, Erdal Bilingen, Batuhan Kocaman, Erkan Çelik, Seda Kement, Ali Kemal Aydın, Mehmet Emin Demirel, Şenol İpek ve Fatih Küçük rol alacak.

Yapımını Esna Film'in üstlendiği "Hedef 2023"ün konusu şöyle:

"Ülkenin en iyi gazetelerinden birinde çalışan Enes, yeni bir görev üstlenerek 2023'e gelene kadar Türkiye'de yaşanan zor günler hakkında bir yazı dizisi hazırlamaya başlar. Enes, araştırmalarına nereden başlayacağını bilemez halde elindeki materyaller sayesinde Agah ile tanışır. Agah, ülkenin kaderini değiştiren Emir, Sarp, Kaan ve Azra'yı herkesin bilmesi gerektiğine karar verir ve yıllardır kimseye anlatamadığı bildiklerini paylaşır."

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