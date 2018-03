Hedef Uşak’ı marka kent yapmak

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak duygusal yönden gelişmiş, birlik ve beraberliği çok yüksek bir şehir. Bu gibi ülkemizin kaderini ilgilendiren konularda da her zaman ilk harekete geçen il olmuştur” dedi.

Programda Afrin’e yaptıkları yardımlara değinen Başkan Nurullah Cahan, süreci en başından beri takip ettiklerini belirterek bölgeye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin dalı ile devam eden süreçte Uşak halkının her zaman bölgedeki halkın acılarına duyarlılık gösterdiğini söyleyen Başkan, tarhana ve battaniye yardımları ile yaraları sarmaya devam ettiklerini vurguladı. “Uşak milli ve manevi konularda birlik ve beraberliği çok yüksek olan bir şehir. Bu gibi ülkemizin kaderini ilgilendiren konularda da her zaman en başta harekete geçen ilimizdir. Bizim aşçılarımız şu an Kilis ve Reyhanlı’da büyük yıkımlardan kaçmış insanlara ve saygıdeğer pek muhterem askerlerimize Uşak Halkının gönlünden kopan yardımları ulaştırıyorlar. Sınır bölgelerimize Uşak’ımızın en ünlü gıda maddesi tarhanayı ve en ünlü tekstil ürünü olan battaniyemizi gönderdik. İnşallah önümüzdeki hafta ben de yeni yardım kafilesi ile yola çıkarak Uşak halkının selamını oraya ulaştıracağım.” diyen Cahan, konu üzerinde hassasiyetle durdukların belirtti.

Programda kentte gerçekleştirilen kentsel yenileme sürecine de değinildi. Uşak’ta yaptıkları çalışmalar sonucunda kentin çehresinin son yıllarda büyük değişimler geçirdiğini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bu değişime vesile oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Katıldığı televizyon programında konuşan Başkan Cahan, “Azmimiz ve kararlılığımızla bizden önce yıllarca bitirilemeyen işleri tek bir dönemde bitirdik. Uşak’taki değişim sadece kendi hemşerilerimiz tarafından değil şehrimize gelip giden herkes tarafından da farkedilebiliyor” diyerek çalışmalarının başarıya ulaştığını vurguladı.

Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesini nihayete erdirdiklerini belirten Belediye Başkanı Nurullah Cahan, projede kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletti. Kentsel dönüşüm projesinin ardından kentin tarihindeki en önemli proje olan “Kentpark” projesine başladıklarını ekleyen Cahan, bu sayede Uşaklılara şehrin göbeğinde nefes alabilecekleri bir alan kazandıracaklarını söyledi. “Şehrimizin merkezindeki ömrünü tamamlamış binaları başka yerlere taşıyarak, 110 bin metrekarelik alanı şehrimize kazandıracağız. Bu projeyi ilk sunduğumuzda bir hayaldi ama Cumhurbaşkanımızın desteği ile sona geldik ve yaz döneminde halkımıza sunacağız” diyerek Uşaklılara müjdeyi verdi.

Şu zamana kadar gerçekleştirdikleri projeleri Uşak’ı marka kent yapmak prensibi ışığında hayata geçirdiklerini söyleyen Cahan, konu ile ilgili “Marka kent Uşak diyerek yola çıktık. Bu amacımızı da belli bir noktaya kadar getirdik. Bu yolculuğumuzu da hemşerilerimizle birlikte tamamlamayacağız” açıklamasında bulundu.

Programın ardından Nurullah Cahan ve beraberindekiler Haşımi yayınevi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Arapça Kitap ve Kültür Günleri etkinliğini gezdi. Beşir Derneği’nin sponsor olduğu Mazlumların Coğrafyası Anadolu ve 15 Temmuz Şehitleri sergisini ziyaret eden Cahan. 15 Temmuz sergisinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek “15 Temmuz gecesi vatanımız için alanlara ilk inen Uşak halkımız olmuştu.” diyerek konunun kendileri için önemini ifade etti.