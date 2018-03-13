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"Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç. Bu olay, hükümetin Gazze'deki görevleri devralması ve çalışmalarına başlamasına engel olma ve ulusal uzlaşıyı başarısızlığa uğratma çabalarıyla tamamen örtüşmektedir" "Bu saldırı, Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırarak burada şüpheli bir devlet kurmaya ilişkin şüpheli hedeflerle uyuşuyor. Bu saldırılar, Filistin halkının ve yönetiminin moralini bozamayacaktır. Aynı zamanda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma yolundaki Filistin yönetimini, ulusal birliği sağlama hedefinden ve milli ilkelere olan bağlılığından alıkoyamayacaktır"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu sabah Gazze'ye giden Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç." dedi.

Filistin Başbakanı Hamdallah'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul eden Abbas, Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abbas, "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç. Bu olay, hükümetin Gazze'deki görevleri devralması ve çalışmalarına başlamasına engel olma ve ulusal uzlaşıyı başarısızlığa uğratma çabalarıyla tamamen örtüşmektedir." diye konuştu.

Saldırının hedefinin ulusal birlik projesini tahrip etmek olduğunu belirten Abbas, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırarak burada şüpheli bir devlet kurmaya ilişkin şüpheli hedeflerle uyuşuyor. Bu saldırılar, Filistin halkının ve yönetiminin moralini bozamayacaktır. Aynı zamanda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma yolundaki Filistin yönetimini, ulusal birliği sağlama hedefinden ve milli ilkelere olan bağlılığından alıkoyamayacaktır."

Olayın meydana gelmesinden Hamas yönetiminde bulunan Gazze'deki kamu işlerini yürüten hükümeti sorumlu tutan Abbas, Filistin Başbakanı Hamdallah ile Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'e ise saldırıya rağmen Gazze'ye gelme sebepleri olan açılış törenine katılmalarından dolayı övgülerde bulundu.

Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, Hamdallah'ın Gazze Şeridi'ne giriş yapan konvoyunun geçişi sırasında bomba patladığını duyurmuş ve yaralı olmadığını ifade etmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise Hamdallah ile kendisine eşlik eden Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Olayın ardından Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu ifade edilmişti.

Filistin İstihbarat Başkanı Ferec ise söz konusu saldırının Filistin ulusal birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Sanırım bir tarafı suçlamak için erken. Ancak her kim burada hakimse toprakların güvenliğine ilişkin tam sorumluluğu alır." demişti.

Hamas ve Fetih hareketleri de Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen saldırıyı kınamıştı.

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Filistin Gazze Hamas israil Mahmud Abbas

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