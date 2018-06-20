"Hedefimiz 2023'te 50 milyar dolar sağlık turizmi geliri"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hedefimiz 2023 yılında sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir elde etmek ve Antalya'yı da sağlık turizminde merkez yapmaktır." dedi.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Antalya'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Antalya merkezli yerel yayın yapan Kanal V televizyonunun yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Çavuşoğlu, siyasete ilk girdiği zaman yerel medyada tecrübe kazandığını, televizyon kanallarına ilk çıktığı dönemlerde büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Kentlerin görünürlüğü ve kentlerle ilgili doğru bilgilerin edinilmesi bakımından yerel medyanın önemine değinen Çavuşoğlu, "Ben her sabah kaktığım zaman önüme şahsım, dış politika ve genel gündemle ilgili basın özetleri gelir. Bir de Antalya özeti gelir. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm gazete ve televizyonlardan bilgileri alıyoruz ve güne öyle başlıyoruz. İnşallah Kanal V tarafsız, objektif bilgileri sadece bizlere değil tüm dünyaya ulaştırır." ifadesini kullandı.

Basının tarafsız ve güçlü olmasının önemli olduğunu, yerel medyanın da kendi imkanlarıyla ayaklarının üzerinde olmasının önem taşıdığını aktaran Çavuşoğlu, yerel medyanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için de yerel sahiplenme olması gerektiğini vurguladı. Yerel sahiplenmenin eğitim, sağlık alanları için de çok önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu, Antalyaspor, Alanyaspor için de gereklidir. Aksi taktirde dökme suyla değirmen döndürmeye benzer." diye konuştu.