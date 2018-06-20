"Hedefimiz 2023'te 50 milyar dolar sağlık turizmi geliri"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hedefimiz 2023 yılında sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir elde etmek ve Antalya'yı da sağlık turizminde merkez yapmaktır." dedi.
Seçim çalışmaları dolayısıyla Antalya'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Antalya merkezli yerel yayın yapan Kanal V televizyonunun yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Çavuşoğlu, siyasete ilk girdiği zaman yerel medyada tecrübe kazandığını, televizyon kanallarına ilk çıktığı dönemlerde büyük heyecan duyduğunu söyledi.
Kentlerin görünürlüğü ve kentlerle ilgili doğru bilgilerin edinilmesi bakımından yerel medyanın önemine değinen Çavuşoğlu, "Ben her sabah kaktığım zaman önüme şahsım, dış politika ve genel gündemle ilgili basın özetleri gelir. Bir de Antalya özeti gelir. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm gazete ve televizyonlardan bilgileri alıyoruz ve güne öyle başlıyoruz. İnşallah Kanal V tarafsız, objektif bilgileri sadece bizlere değil tüm dünyaya ulaştırır." ifadesini kullandı.
Basının tarafsız ve güçlü olmasının önemli olduğunu, yerel medyanın da kendi imkanlarıyla ayaklarının üzerinde olmasının önem taşıdığını aktaran Çavuşoğlu, yerel medyanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için de yerel sahiplenme olması gerektiğini vurguladı. Yerel sahiplenmenin eğitim, sağlık alanları için de çok önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu, Antalyaspor, Alanyaspor için de gereklidir. Aksi taktirde dökme suyla değirmen döndürmeye benzer." diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu, kentin tanıtımıyla ilgili haftada 25-30 yayın yapıldığını, tanıtımın Kanal V aracılığıyla da yapılabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Belgeselleri özellikle önemsiyorum, bu konuda Kanal V'nin yaptığı çalışmaları da takdir ediyorum. Yeni hizmet binanızı da biraz önce gezdim, ulusal medyayı kıskandıracak düzeyde bir bina. Bunu yapmak kolay değil. O yüzden Kanal V'ye sahip çıkalım. Antalya'mız sağlık turizminde beşincilikten ikinciliğe yükseldi. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı (HESTOUREX) ile 165 ülkeden 5 bin 200 alım heyeti getirdik. Bu heyetler Antalya'mıza hasta getirecek. Spor ve alternatif turizm için de turist getirecek acenteler. Geçen sene sağlık turizminden 7,5 milyar dolar gelir elde edildi. Hedefimiz 2023 yılında sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir elde etmek ve Antalya'yı da sağlık turizminde merkez yapmaktır."
Seçim çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, Antalya'da tüm siyasi partilerin seviyeli bir kampanya yürüttüğünü belirterek, "O yüzden tüm partilere, yönetimlerine ve aday arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
Kanal V'nin yeni hizmet binasının açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin Antalya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları ve gazeteciler katıldı.
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