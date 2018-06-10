"Hedefimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019'da hizmete sunmak"

"Şu anda gördüğünüz gibi ana pistimizin betonlama çalışmaları devam ediyor. 2 tane ana pistimiz olacak. Bunlardan bir tanesi ana pist, diğeriyse yedek olarak kullanılabilecek bir pist. Paralel taksi yolu olarak kullanılan bir pist. Yine bunun dışında 9 taksi yolu, bağlantı yolu olacak. Apronumuzda ise hem yolcu uçakları için bir apron, kargo uçakları için bir apron ve özel uçuklar için de bir apron olacak. Pistimizin uzunluğu 3 bin 500 metre ve 60 metre eninde olacak. Görmüş olduğunuz pistin altında yaklaşık 4 metreye yakın dolgu var. Yani zannetmeyin ki hemen toprağın üzerine pist yapılıyor.

Yolcu kapasitesinin 30 milyon olacağı bilgisini veren Elvan, "Havalimanında yüklenici firma son derece yoğun bir çalışma yürütüyor. Herhangi bir aksaklık söz konusu değil. Hedefimiz, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunmak." ifadelerini kullandı.

"Bayramdan hemen sonra inşallah yoğunluk daha da artacak. Şu anda 500 civarında işçimiz burada çalışıyor. Bayramdan sonra işçi sayımız bin 500'e çıkacak. Süratle üstyapımızı da tamamlayacağız. Terminal binamızda yurt dışı ve yurt içi hizmetler için birer bölümümüz olacak. İkisinin arasında da bir otel kompleksimiz olacak. Otel hizmeti de verilecek. Terminal binasının 3'te 1'i kadar bir binanın da yapımını gerçekleştireceğiz. Toplam havaalanının oturma alanı 8 milyon metrekare ve çevresineyse 17 kilometrelik bir yol yapımı söz konusu olacak.

3-4 metre dolgular var. Kayaç ve değişik yapı malzemelerinin kullanıldığı dolgu var. Bunların tamamı bitirilmiş durumda. Apronların ve taksi yollarının altyapısı bitirilmiş durumda. Sadece ve sadece betonlama çalışması kaldı. Hava sıcaklığı nedeniyle daha çok gece betonlama çalışmaları yürütülecek. İnşallah ağustos ayında da altyapı tamamıyla bitirilmiş olacak."

Günde 17 bin ton dolgu yapılıyor. Yoğun çalışma temposu devam ediyor."

Havaalanının ulaşım bağlantısıyla ilgili de bilgi veren Elvan, 17 kilometrelik bağlantı yolunun ihalesinin gerçekleştirildiğini ve ödeneğinin ayrıldığını, bu yolun hem otoyol hem de D-400 karayoluna bağlanması için dolgu işlemlerinin tamamlandığını, 8 köprüden 2'sinin de bitirildiğini söyledi.

Havalimanının bir başka özelliğinin de demiryolu bağlantısı olduğunu dile getiren Elvan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hızlı tren hattının bağlantısı söz konusu olacak. Mersin ile Adana arasında hızlı tren hattını yapıyoruz. Şu anda mevcut 2 olan hattımızı 4'e çıkarıyoruz. Bununla ilgili çalışmaların yüzde 60'ını tamamladık. Mevcut Adana ile Mersin arasındaki oluşacak hızlı tren hattından 9 kilometrelik bir bağlantı yolu yapacağız. Bunun çalışmaları da devam ediyor. Böylece havalimanını kullanmak isteyen Mersin ve Adanalı hemşehrilerimiz hızlı trene binip doğrudan havaalanına 15-20 dakika gibi kısa bir sürede gelecekler.

Yine Tarsus'a da 5-10 dakika da ulaşmaları mümkün olacak."

Elvan, yatırımların tam gaz sürdüğünü, Türkiye'nin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

