"Hedefimiz Üsküp ve Berlin'de bir Devlet Tiyatrosu bölgesi kurmak"

FRANKFURT (AA) - Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Üsküp ve Berlin'de bir Devlet Tiyatrosu bölgesi kurmak istediklerini belirterek, "Amacımız aslında Berlin'e bağlı kalmak değil, Almanya'daki Türklerin yoğunlukla yaşadığı birçok vilayete gitmek ve orada oyunlarımızı Devlet Tiyatrosu olarak gerçekleştirmek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları (DT) iş birliğiyle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında, Frankfurt Rüsselsheim Tiyatro'nun fuaye alanında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Nur Onur'un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide konuşan Çimenser, Devlet Tiyatroları'nın Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olduğunu anlatarak, "Biz bir yılda sezon boyunca tüm Türkiye'de 12 bölgede yerleşik olarak beş sahnede, yaklaşık 160 oyun oynuyoruz. Devlete bağlı böyle bir tiyatro, dünyada herhalde yok." diye konuştu.

Devlet Tiyatroları olarak yıl içerisinde ulusal ve uluslararası 9 festival gerçekleştirdiklerine işaret eden Çimenser, "Bu festivallerden yedisi uluslararası, ikisi ise ulusaldı. Genel olarak 540 sanatçıya sahibiz ama arkada çalışan, idari ve teknik kesim olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi var. Yani çok büyük, oyun üreten bir fabrika. Çok deneyimli aktörleri, aktristleri var. Biz sadece kadrolu oyuncular olarak Devlet Tiyatrosu'nda oynamıyoruz. Emekli olan abilerimiz, ablalarımız da projelere göre DT bünyesinde devam ediyorlar. Bizim için çok iyi bir fırsat bu." ifadelerini kullandı.