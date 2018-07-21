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"Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: -"Bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştıklarını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, CNN International'da yayınlanan ekonomi programı "Quest"e katılan Aycı, THY'nin başarı hikayesini anlattı.

THY'yi bugünkü başarısına taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran Aycı, başarılarını "Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" olarak tanımladı.

Aycı, İstanbul’un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu, İstanbul’u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirterek, "İstanbul’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu, planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İlker Aycı, şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını kaydetti.

Rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını, başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Aycı, "Bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CNN International İlker Aycı THY

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