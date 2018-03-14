HABER

Hekimler Tıp Bayramı’nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde bir hastanede hekimler Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda buluştu.VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Maüdürü Dr.

Hekimler Tıp Bayramı’nda buluştu

Samsun’un Atakum ilçesinde bir hastanede hekimler Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda buluştu.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Maüdürü Dr. Hakan Özcan ve Başhekim Dr. Adem Dirican, hekimlere VM Cafe’de kahvaltı verdi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlere şükranlarını bildiren Genel Müdür Dr. Hakan Özcan, “Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım” dedi.
Başhekim Dr. Adem Dirican ise, “Sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim” diye konuştu.
Hekimler memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirirken, kutlama kahvaltısında keyifli anlar yaşandı.

Hekimler Tıp Bayramı’nda buluştu

Hekimler Tıp Bayramı’nda buluştu

Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bittiBaba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti
Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dursunbey’de uyuşturucunun zararları tiyatro ile anlatıldı

Dursunbey’de uyuşturucunun zararları tiyatro ile anlatıldı

MİAD Kadın Kolları’ndan ‘Amatem’le hayata merhaba’ projesi

MİAD Kadın Kolları’ndan ‘Amatem’le hayata merhaba’ projesi

Su ürünlerinde av yasağı başlıyor

Su ürünlerinde av yasağı başlıyor

Tekirdağ’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları

Tekirdağ’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları

Ayvalık’ta eğitim, sanat 10’la yükselecek

Ayvalık’ta eğitim, sanat 10’la yükselecek

14 Mart Tıp Bayramı Programı

14 Mart Tıp Bayramı Programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.