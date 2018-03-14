Hekimler Tıp Bayramı’nda buluştu

Samsun’un Atakum ilçesinde bir hastanede hekimler Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda buluştu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Maüdürü Dr. Hakan Özcan ve Başhekim Dr. Adem Dirican, hekimlere VM Cafe’de kahvaltı verdi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlere şükranlarını bildiren Genel Müdür Dr. Hakan Özcan, “Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Başhekim Dr. Adem Dirican ise, “Sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim” diye konuştu.

Hekimler memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirirken, kutlama kahvaltısında keyifli anlar yaşandı.