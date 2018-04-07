Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu, İstanbul Tabip Odası seçimine katılacak

Yapılan tüm anketlerde, hekimlerin can güvenliklerinin en ciddi kaygı konusu olduğuna işaret edilen açıklamada, "Birinci basamak sağlık kurumlarının arzu edilen şekilde çalışmaması, sevk zincirinin istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle üçüncü basamak sağlık kurumları arasında yer alan üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde kanserli hastayla burnu kaşınan hastaya aynı muayene sürelerinin verilmesi ve bu nedenle hekimlerin gereksiz iş yükü altında kalarak sağlık kalitesinin düşmesi, hekimlerin meslekleriyle ilgili yakınmaları arasında ön sırada yer alan ikinci konudur." ifadelerine yer verildi.

Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki yılda bir gerçekleştirilen İstanbul Tabip Odası seçiminin 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Seçimde, İstanbul Tabip Odası'na kayıtlı yaklaşık 34 bin hekimin oy kullanacağı kaydedildi.

Hekimliğin, hatanın kabul etmediği ve bazen hayati kararların birkaç saniyede alınmak zorunda kalınan bir meslek olduğuna işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"Tüm dünyada siyasi otorite ve tabip odası gibi sivil toplum örgütlerinin ortak anlayış ve karşılıklı desteğiyle çözülmektedir. Maalesef ülkemizde siyasi otorite ve tabip odasının yıldızı yıllardır barışmamış ve ortak karar alınması mümkün olmadığı gibi konuşma aşamasına bile yaklaşılamamıştır. Bu nedenlerle oturup konuşularak ve ikna ile haklı her sorunun çözüleceğine inanan dinamik, çalışkan, sorunları yıllardır yaşayan ve ülkenin manevi değerleri dahil toplumun hassasiyetlerinin farkında ekibiyle Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu, İstanbul Tabip Odası seçimine girme kararı almıştır. 'Mutlu hekim, mutlu toplum' sloganıyla 'Siyaset odası değil Tabip Odası' ilkesini belirlemiş ekibi ve sorunların çözümü için hazırladığı projeleri ile hekimlerin hizmetine adaydır."