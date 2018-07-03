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Helikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, özel bir hastanede konjenital kalp hastalığı ile dünyaya gelen bir günlük bebek, ameliyat için helikopter ambulans ile İstanbul’daki özel hastaneye sevk edildi.

Helikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, özel bir hastanede konjenital kalp hastalığı ile dünyaya gelen bir günlük bebek, ameliyat için helikopter ambulans ile İstanbul’daki özel hastaneye sevk edildi.
Karabük’te özel bir hastanede dün dünyaya gelen konjenital kalp hastalığı bulunan ikiz bebeklerden birinin tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastaneye sevkine karar verildi. Doktorlar, Ferhunde ve Ferdi Demir çiftinin ikiz bebeklerinden biri için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı istedi. Bebek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen helikopter ambulansa konularak, İstanbul'a gönderildi. Bebeğin tedavisine İstanbul'daki özel bir hastanede devam edileceği bildirildi.

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Helikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandıHelikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandıHelikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandıHelikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandı

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