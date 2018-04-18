Helikopter kazası şehitleri için Mevlit okutuldu

Tunceli’de, geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Tunceli’nin merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Lojmanları’nda düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri ve emniyet mensupları katıldı.

Şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Olay, 18 Nisan 2017 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen helikopter kazasında Hakim Onur Alan, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, Astsubay Yavuz Selim Karaman ile Polis Memurları Saadettin Demir, Ekrem Dereli, Mesut Özdemir, Azam Güdendede, Candaş Kaplan, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Murat Ködük şehit olmuştu.