Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında ölen merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Sivas’ta şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi.

BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş’ta düşen helikopterde yaşamını yitiren gazeteci İhlas Haber Ajansı (İHA) İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya için ölümlerinin 9’uncu yıldönümleri nedeniyle BBP Sivas İl Başkanlığınca şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Caddesi üzerindeki parti binası önünde başlayan yürüyüşe katılanlar çeşitli sloganlar atarak helikopter kazasının aydınlatılmasını istedi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı ve meşalelerle gerçekleştirilen yürüyüş Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi.

BBP Sivas İl Başkanı Bulut, helikopter kazası sonrası devam eden adli sürece değinerek, "Maraş’ta devam eden sadece görevi kötüye kullanmak olan Türk Ceza Kanunu’nda da suç karşılığı iki yıldan düşük olan dönemin İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen ile ilgili açılan davadan başka bir dava yok. Buradan 9 yıldır bir mesaj vermek istiyoruz. Ana dosya açılsın, Muhsin Yazıcıoğlu mahkemesi açılsın. Bu ülke bir 15 Temmuz yaşadı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Muhsin Yazıcıoğlu özel yetkili mahkemelerince tutuklu olan yaklaşık 10 kişiden ikisi yani 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının Marmaris’te kaldığı oteli basmaya gidenlerden iki kişi Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarımızın şehit edildiği helikopterdekileri çalan keçilerdir. Neticede 15 Temmuz gecesi o keçiler kimlerden beslendiğini ve nerelerden beslendiğini gördük. O keçiler Türk milletinin birliğine, beraberliğine ve mili iradeye kastetmek istediler." dedi.