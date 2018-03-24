HABER

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında ölen merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Sivas’ta şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi.BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş’ta düşen helikopterde yaşamını yitiren gazeteci İhlas Haber Ajansı (İHA) İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya için ölümlerinin 9’uncu yıldönümleri nedeniyle BBP Sivas İl Başkanlığınca şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında ölen merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Sivas’ta şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi.
BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş’ta düşen helikopterde yaşamını yitiren gazeteci İhlas Haber Ajansı (İHA) İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya için ölümlerinin 9’uncu yıldönümleri nedeniyle BBP Sivas İl Başkanlığınca şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Caddesi üzerindeki parti binası önünde başlayan yürüyüşe katılanlar çeşitli sloganlar atarak helikopter kazasının aydınlatılmasını istedi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı ve meşalelerle gerçekleştirilen yürüyüş Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi.
BBP Sivas İl Başkanı Bulut, helikopter kazası sonrası devam eden adli sürece değinerek, "Maraş’ta devam eden sadece görevi kötüye kullanmak olan Türk Ceza Kanunu’nda da suç karşılığı iki yıldan düşük olan dönemin İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen ile ilgili açılan davadan başka bir dava yok. Buradan 9 yıldır bir mesaj vermek istiyoruz. Ana dosya açılsın, Muhsin Yazıcıoğlu mahkemesi açılsın. Bu ülke bir 15 Temmuz yaşadı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Muhsin Yazıcıoğlu özel yetkili mahkemelerince tutuklu olan yaklaşık 10 kişiden ikisi yani 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının Marmaris’te kaldığı oteli basmaya gidenlerden iki kişi Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarımızın şehit edildiği helikopterdekileri çalan keçilerdir. Neticede 15 Temmuz gecesi o keçiler kimlerden beslendiğini ve nerelerden beslendiğini gördük. O keçiler Türk milletinin birliğine, beraberliğine ve mili iradeye kastetmek istediler." dedi.

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

1 / 6

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü
2 / 6

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü
3 / 6

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü
4 / 6

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü
5 / 6

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü
6 / 6

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü

Helikopter kazasında ölenler için şehitlere vefa yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.