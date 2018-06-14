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Helikopter pilotlarından nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde, helikopter pilotlarının gösterisi büyük beğeni topladı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde, helikopter pilotlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Tören alanının üzerinde alçak uçuş yapan 2 helikopter, daha sonra burunlarını indirip, kaldırarak alanda bulunanları selamladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, jandarmanın her zaman halkının yanında ve hukuk kuraları çerçevesinde, kararlılıkla görevini yürüttüğünü belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar, yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürüne sahip personeliyle, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. Jandarma Teşkilatı Atatürk'ün izinde, hukuk kurulları çerçevesinde görevini her zaman başarıyla sürdürmüştür, sürdürecektir" dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, jandarma teşkilatının terörle mücadelede önemli başarılara imza attığını belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, Tunceli'mizi, şu eşsiz coğrafyasında, bu güzel vatanın bu güzel köşesini, huzur şehri yapmak için canla başla uğraşmaktadırlar. Her şartta halkımızın huzuru ve güveni için çalışan çabalayan jandarma teşkilatımıza minnettarız. Geçenlerde bir operasyonda gazilerimiz vardı. Gözümün önünden gitmiyor. Yaralanma haberi geldi ve tüm arkadaşlarımızla hastaneye koştuk. Arkadaşlarımız o halde bile tebessüm ediyor, vatan sağ olsun diyor. Kimi canıyla, kimi kanıyla, kimi gözüyle, kimi ayağıyla, kimi koluyla bu vatana, bu toprağa canımız feda olsun diyorlar. Dün olduğu gibi bugün de, yarında bu ülke üzerinde oyunlar oynanacak. Hainler hainliklerini yaparken, bizlervde bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülke kolay kazanılmadı. Fazla söze gerek yok. Hakikaten hepiniz birer aslan parçasısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, terörle mücadelede üstün başarı ve cesaret gösteren jandarma personeline ödüllerini verdi. Daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görev yapan 2 Skorsky ve 2 Kobra helikopter, tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Skorsky helikopterlerin alçak uçuş sonrası, tören alanında bulunanları selamlaması, izleyenlerin beğenisini topladı.

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