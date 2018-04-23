HABER

Helikopterler çocuklar için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

Hakkari'de öğrenciler Dağ ve Komando Tugay Komutanlığını ziyaret eden çocuklar için havalanan helikopterler gösteri yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında helikopterler çocuklar için gösteri yaptı.

Hakkari Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Hakkari Geleceğimizin Teminatı Çocuklarla Geleceğe Yürüyor" etkinliği düzenlendi.

Otluca Köyü Santral Tepe'deki etkinliğe Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 2 kilometre mesafede bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehitliğine kadar yürüdü.

Burada konuşan Vali Toprak, şu anda ziyaret ettikleri ve içinde bulundukları mekanın Türkiye'nin en savaşçı, en cesaretli, en kahraman birliklerinden biri olduğunu söyledi.

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, bağımsızlığımız, ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehitler veren tam bir kahramanlar yuvasıdır." diyen Toprak, şunları aktardı:

"Bu kahramanlar bizlerin, sizlerin, Hakkarimizin, İstanbul'un, Trabzon'un, Antalya'nın huzuru için güveni için rahat bir şekilde uyuyabilmemiz için görev verildiğinde gözlerini kırpmadan her türlü göreve ölümü göze alarak canları pahasına kahramanca atılan komandolardır."

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tuğgeneral Tayanç da "Hakkari geleceğimizin teminatı çocuklarla 7'isinden 70'ine düşünerek, akıl ederek şer odaklarını kesinlikle aralarına katmayarak, değerlerine ve emanetlerine sahip çıkarak, kararlılıkla birlik ruhu içerisinde bugün olduğu gibi gelecekte de inşallah geleceğe umutla yürüyecektir." dedi.

Askerlerin komando andını okumasının ardından atak ve skorsky helikopterler gösteri uçuşu yaptı.

Üzerlerinde uçan helikopterleri büyük heyecanla izleyen çocuklar, sık sık alkış tuttu.

Daha sonra pilotlar kullandıkları helikopterleri tanıttı. Ardından çocuklar hayatlarında ilk kez yakından görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını yaşadı.

Çocuklar daha sonra Vali Toprak ile Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tayanç'ı makamında ziyaret etti.

Tayanç'ın çeşitli hediyeler verdiği çocuklar, oyun parklarında oynadıktan sonra kent merkezine döndü.

Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Çocuk gösteri Hakkari helikopter

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.