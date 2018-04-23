Helikopterler çocuklar için havalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında helikopterler çocuklar için gösteri yaptı.

Hakkari Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Hakkari Geleceğimizin Teminatı Çocuklarla Geleceğe Yürüyor" etkinliği düzenlendi.

Otluca Köyü Santral Tepe'deki etkinliğe Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 2 kilometre mesafede bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehitliğine kadar yürüdü.

Burada konuşan Vali Toprak, şu anda ziyaret ettikleri ve içinde bulundukları mekanın Türkiye'nin en savaşçı, en cesaretli, en kahraman birliklerinden biri olduğunu söyledi.

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, bağımsızlığımız, ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehitler veren tam bir kahramanlar yuvasıdır." diyen Toprak, şunları aktardı: