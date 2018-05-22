Helikopterlerini kaybeden albay savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanık savunmasıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı eski harekat komutanı kurmay albay Mustafa Ertürk savunma yaptı. İddianamede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Ertürk, bu suçlamaların iftiralardan üretildiğini öne sürdü. Ertürk, 15 Temmuz haftasının ve 15 Temmuz'un normal geçtiğini belirterek, cuma günü 16.30'da yapılan bayrak merasiminin ardından, personelin 17.00 gibi servislerle ayrıldığını belirtti. Saat 17.15'te üs ana nizamiyesinden çıktığını ve yarbay Taner Doğruer ile albay Zeki Koltukoğlu'na hasta ziyaretine gittiklerine işaret eden Ertürk, ziyaretteyken arayan 135. filo komutanı Alparslan Şahin'in, Beyşehir travers çalışması için bölgeye giden iki helikopterin araziye iniş yaptığını ve yerdeki ekiplerin bazı teçhizatlarını kaybettiğini, teçhizatı bulduktan sonra helikopterle döneceklerini aktardığını bildirdi.

Ertürk, uçuşlar normalde bittiği için bu uçuşun nereden çıktığını sorduğu Şahin'in, personeli otobüs ile geri alacaklarını ancak bazı sorunlar nedeniyle helikopterle ayrılmaları gerektiğini söylediğini iddia etti. Bu uçuştan, daha önce kendisine haber verilmediği için kızdığını ileri süren Ertürk, Şahin'in bu planlamayı daha önce yaptıklarını söylediğini anlattı. Ertürk, saat 21.30 gibi durumdan rahatsız olduğu ve helikopterlerin akıbetini öğrenmek için hasta ziyaretinden çıkıp, üsse gittiğini ifade etti. - Helikopterler Yalova'ya inmiş Odasına girdikten 5-10 dakika sonra telsizden kuleyi aradığını ve ardından saat 22.00 gibi kuleye gittiğini bildiren Ertürk, helikopterlerin saat 21.00'de Yalova'ya indiğini öğrendiğini vurguladı. Ertürk, her uçuştan haberi olduğunu bildiği Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) aradığını ancak bir şey öğrenemediğini ileri sürdü. Helikopterlerin yakıt almış vaziyette hazır beklediğini öğrendiğini, acil bir görev olduğu için de neden oraya gittiğinin söylenmediğini düşündüğünü öne süren Ertürk, daha sonra 135. filoya gittiğini aktardı.

Ertürk, filo komutanı Şahin'e durumu sorduğunu, onun da helikopterlerin neden Yalova'da olduğunu bilmediğini, aradığı pilotlardan birine ulaşabildiğini ancak onun da o an konuşamayacaklarını söylediğini ve sonrasında da dönüş yapmadığını bildirdiğini anlattı. Kule'den filoya gittiğinde Şahin'in helikopterlerin Yalova'dan kalktığı bilgisini ilettiğini de ifade eden Ertürk, bu arada vekaleten yerine baktığı üs komutanı tümgeneral Haluk Şahar'ın arayıp üsteki durumu, havada uçak bulunup bulunmadığını sorduğunu kaydetti. Ertürk, Şahar'a durumu ve uçuş yasağı ile ilgili emirleri ilettiğini bildirdi. Ertürk, Şahar'ın ayrıca olağanüstü bir durum olduğunu, terör saldırısı yaşanabileceğini ilettiğini ve üssün alarm seviyesinin kırmızıya yükseltilmesini, giriş çıkışların kapatılmasını, tabur komutanlarının çağrılarak üssün kontrol altına alınmasını emrettiğini kaydetti. Şahar'ın ikinci aramasında kalkışmadan bahsettiğini ve uçuşları kapatmasını bildirdiğini belirten Ertürk, zaten o sırada uçuşları kapattığını ifade etti.