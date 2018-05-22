HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Helikopterlerini kaybeden albay savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanık savunmasıyla devam edildi - Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Konya'dan kalkıp önce Yalova'ya, ardından İstanbul'da komutanların katıldığı düğün yerine oradan da Akıncı Üssü'ne gelen 3. Ana Jet Üssü harekat komutanı eski kurmay albay Mustafa Ertürk savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanık savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı eski harekat komutanı kurmay albay Mustafa Ertürk savunma yaptı.

İddianamede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Ertürk, bu suçlamaların iftiralardan üretildiğini öne sürdü.

Ertürk, 15 Temmuz haftasının ve 15 Temmuz'un normal geçtiğini belirterek, cuma günü 16.30'da yapılan bayrak merasiminin ardından, personelin 17.00 gibi servislerle ayrıldığını belirtti.

Saat 17.15'te üs ana nizamiyesinden çıktığını ve yarbay Taner Doğruer ile albay Zeki Koltukoğlu'na hasta ziyaretine gittiklerine işaret eden Ertürk, ziyaretteyken arayan 135. filo komutanı Alparslan Şahin'in, Beyşehir travers çalışması için bölgeye giden iki helikopterin araziye iniş yaptığını ve yerdeki ekiplerin bazı teçhizatlarını kaybettiğini, teçhizatı bulduktan sonra helikopterle döneceklerini aktardığını bildirdi.

Ertürk, uçuşlar normalde bittiği için bu uçuşun nereden çıktığını sorduğu Şahin'in, personeli otobüs ile geri alacaklarını ancak bazı sorunlar nedeniyle helikopterle ayrılmaları gerektiğini söylediğini iddia etti.

Bu uçuştan, daha önce kendisine haber verilmediği için kızdığını ileri süren Ertürk, Şahin'in bu planlamayı daha önce yaptıklarını söylediğini anlattı. Ertürk, saat 21.30 gibi durumdan rahatsız olduğu ve helikopterlerin akıbetini öğrenmek için hasta ziyaretinden çıkıp, üsse gittiğini ifade etti.

- Helikopterler Yalova'ya inmiş

Odasına girdikten 5-10 dakika sonra telsizden kuleyi aradığını ve ardından saat 22.00 gibi kuleye gittiğini bildiren Ertürk, helikopterlerin saat 21.00'de Yalova'ya indiğini öğrendiğini vurguladı.

Ertürk, her uçuştan haberi olduğunu bildiği Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) aradığını ancak bir şey öğrenemediğini ileri sürdü. Helikopterlerin yakıt almış vaziyette hazır beklediğini öğrendiğini, acil bir görev olduğu için de neden oraya gittiğinin söylenmediğini düşündüğünü öne süren Ertürk, daha sonra 135. filoya gittiğini aktardı.

Ertürk, filo komutanı Şahin'e durumu sorduğunu, onun da helikopterlerin neden Yalova'da olduğunu bilmediğini, aradığı pilotlardan birine ulaşabildiğini ancak onun da o an konuşamayacaklarını söylediğini ve sonrasında da dönüş yapmadığını bildirdiğini anlattı.

Kule'den filoya gittiğinde Şahin'in helikopterlerin Yalova'dan kalktığı bilgisini ilettiğini de ifade eden Ertürk, bu arada vekaleten yerine baktığı üs komutanı tümgeneral Haluk Şahar'ın arayıp üsteki durumu, havada uçak bulunup bulunmadığını sorduğunu kaydetti. Ertürk, Şahar'a durumu ve uçuş yasağı ile ilgili emirleri ilettiğini bildirdi.

Ertürk, Şahar'ın ayrıca olağanüstü bir durum olduğunu, terör saldırısı yaşanabileceğini ilettiğini ve üssün alarm seviyesinin kırmızıya yükseltilmesini, giriş çıkışların kapatılmasını, tabur komutanlarının çağrılarak üssün kontrol altına alınmasını emrettiğini kaydetti.

Şahar'ın ikinci aramasında kalkışmadan bahsettiğini ve uçuşları kapatmasını bildirdiğini belirten Ertürk, zaten o sırada uçuşları kapattığını ifade etti.

Terör saldırısı olabileceğini de düşünerek nizamiyeleri ve tel örgüleri dolaştığını anlatan Ertürk, zaman zaman valiyle de irtibat kurduğunu ve kaygılanacak bir şey olmadığını söylediğini aktardı.

Ertürk, tümgeneral Haluk Şahar'ın darbeye destek mahiyetinde tek bir emir vermediğini iddia ederek, "Onun bana verdiği emirler, üssü kontrol altında tutmak için yardımcı da oldu. Darbeye destek mahiyetinde hiçbir şey söylemedi. Ben ne üs komutanımızdan, ne de hiçbir makamdan darbeye yönelik emir almadım, hiç kimseye de emir vermedim." dedi.

- Yolava'dan İstanbul'a, oradan da Ankara'ya

Üsten kalkan ve Yalova'dan sonra irtibat kurulamayan helikopterlerin de Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününün yapıldığı Moda Deniz Kulübü'ne gittiğini, yine Şahar'ın aramaları sırasında öğrendiğini savunan Ertürk, oraya gitmelerinin de kendisini şaşırttığını belirtti.

Ertürk, bu helikopterlerin Akıncı Üssü'ne gittiğini daha sonra Korgeneral Mehmet Şanver'den öğrendiğini aktardı.

Suçlamaları kabul etmeyen ve FETÖ ile bir bağı bulanmadığını bildiren Ertürk, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma yarına ertelendi.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Fethiye açıklarında balina görüntülendiFethiye açıklarında balina görüntülendi
Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (1)Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

İlginizi Çekebilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.