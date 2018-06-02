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Helin, geç gelince sınavın ilk oturumuna alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

ADANA’da Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumuna geç kalan Helin Yıldırım, sınava alınmayınca büyük üzüntü yaşadı.

ADANA, (DHA)- ADANA’da Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumuna geç kalan Helin Yıldırım, sınava alınmayınca büyük üzüntü yaşadı.

Yoğun çalışma temposunun ardından yüz binlerce 8'inci sınıf öğrencisi bugün LGS'ye girmek için, ter dökecekleri okulların yolunu tuttu. Pek çok öğrenci kimlikleriyle birlikte saat 09.00’da sınava girecekleri okullara geldi. Öğrencilerin yakınları da sınav sırasında çocuklarının başarılı olması için bançede dua okudu. İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda 09.30’da başlayan sınava yarım saat geç kalan Helin Yıldırım, sınava girebilmek için okul görevlilerini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sınava alınmayan Helini, "Geç kaldığım için çok üzgünüm. Ancak bir sonraki sayısal oturumuna girebiliyorum. Artık bir anlamı yok ama yine de gireceğim" diye konuştu.

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