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Helin Palandöken Davası: Karar sonrası basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

HELİN Palandöken'in babası ve Avukatı duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.

Helin Palandöken Davası: Karar sonrası basın açıklaması

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-HELİN Palandöken'in babası ve Avukatı duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Bu davanın çok önemli bir dava olduğunu söyleyen Avukat Emrah Daylan, "Helin'in duruşması bizim için çok özel bir duruşmaydı. Türkiye'deki kadınlar için de çok önemli bir duruşmaydı. Kızlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız için artık iyi hal indirimi uygulanmasın istiyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geldi. Bu bizim için çok özel bir ceza. Bu artık emsal olacak bir karar. Çok ciddi bir karar. Çok ciddi bir ceza verildi. Emsal teşkil edecek bir karardı" dedi.

NİHAT PALANDÖKEN: İYİ CEZA ALDI, SEVİNDİK
Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken ise, "Ağırlaştırılmış ceza almasıydı, iyi hal indirimi almamasıydı. Tek hedefimiz caydırıcı ceza idi. Türkiye'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı yakaladık ama tabii ki, içimiz soğumaz. Evladımız gitti, her zaman, her yerde onun izi vardır. Ama iyi ceza aldı, sevindik. Az da olsa ferahladım" dedi.

NİHAT PALANDÖKEN EYLÜL VE LEYLA'NIN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDI
Açıklamadan sonra Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğraflarını eline alan Nihat Palandöken, "İşte bu çocuklar ölmesin. Hadi benim kızım aşıktı, bu kız daha süt emiyordu" dedi.

(FOTOĞRAF)

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