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Helin Palandöken davasında karar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA - PENDİK'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA - PENDİK'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

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