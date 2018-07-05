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HELİN PALANDÖKEN DAVASINDA KARAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü iddiası ile yargılanan Mustafa Yetgin, "Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü iddiası ile yargılanan Mustafa Yetgin, "Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin ayrıca, iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okulda işlediği suçlardan dolayı da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin'i olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise tüm suçlardan beraat etti.
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mağdur müştekiler Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu.
Son savunması sorulan Halis Can Dağaslan, "Böyle bir olay olacağını bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Beraatimi istiyorum" dedi.
Son savunması sorulan tutuklu sanık Mustafa Yetgin, 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Yetgin'in yazılı savunmasını Mahkeme Başkanı Haluk Azkın okudu.
Mağdur Cemil Yıldız'ın kafasına silah dayamadığını savunan Mustafa Yetgin, "Cemil'e ateş etmem kasti değil, tesadüftü" dedi.

"KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM"
Sığındığı okulun müdürünü öldürmeye çalıştığı iddiasını kabul etmeyen Yetgin, "Ailem ve Helin'in ailesine yaşattıklarımı görünce, onların yaşantısının dengesini bozunca kendimden nefret ediyorum" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAĞIMI BİLİYORUM"
Maktul Helin Palandöken'in kendisinden daha olgun ve düşünceli biri olduğunu söyleyen Yetgin, "Olay tamamen benim cahilliğim ve akılsızlığımdan kaynaklandı. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur" dedi.

HELİN'İN KARDEŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Son sözü sorulan Mustafa Yetgin, "Helin'in kardeşi Nehir'i gördüm. Ondan özür diliyorum" dedi. Son sözü sorulan tutuksuz sanık Halis Can Dağaslan, beraatine karar verilmesini istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 28 YIL 6 AY CEZA ALDI
Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'e karşı eyleminden dolayı, "Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.
Yetgin ayrıca iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okuldaki eylemlerinden dolayı da, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Yetgin hakkında iyi hal indirimine gitmedi. Tutuksuz sanık Halis Can Dağaslan ise, tüm suçlardan beraat etti.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Yetgin için, "Tasarlayarak kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İş yerinde silahlı yağma", "Tehdit" ve "Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası isteniyor. Halis Can Dağarslan için de, "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından 21.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

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