Helin Palandöken'in Öldürülmesi Davası: Sanık pişman olduğunu söyleyip aileye başsağlığı diledi

Kimlik tespitinin ardından birleşen dosya ile davanın sanıkları arasına katılan tutuksuz Halis Can Dağarslan'ın sorgusu yapıldı. Olay günü tutuklu sanık Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren Dağarslan, "Mustafa'yı 3 yıldır tanırım Helin ile beni Mustafa tanıştırdı. Olay günü Mustafa Whatsapp'tan mesaj attı, bir arkadaşı ve babasını havalimanına götürmemiz için ısrar etti. Saat 15.00 civarında Mustafa'nın evine vardım. Mustafa bir sırt çantası ve bir karton kutu ile bindi. Beraberce okulun civarında bir yere gittik. Ben Helin'in o okulda okuduğunu biliyordum. Mustafa ile ayrıldıklarını da biliyordum. Okul dağıldığından sağlı sollu öğrenciler vardı. Ben Helin'i görmedim. Mustafa benden durmamı istedi. Alacağımız adamı gördüğünü düşünerek durdum. Kutunun içerisinden bir tüfek çıkardı. Bu nedir dedim. Kuru sıkı olduğunu söyledi. Şaşırmıştım. Arabadan indi. Sonra silah sesi duydum. Arabadan indikten sonra mı yoksa silah sesinde sonra mı oradan ayrıldığımı hatırlamıyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan katıldı. Duruşmada olay sırasında yaralanan Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız de yer aldı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürüp iki arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin ile Yetgin'i olay araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın yargılanmalarına başlandı. Davanın ilk duruşması isim benzerliği nedeniyle cezaevinden yanlış sanığını getirilmesi nedeniyle görülememişti.

Duruşma savcısı Hasan Çakıcı, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan'ın, "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından tutuklanmasını talep etti. Tutuklama talebini reddeden mahkeme, Halis Can Dağarslan'ın yurt dışına çıkışını yasakladı.

İstanbul Kadın Meclisleri adına konuşan Figen Ataseven, geçtiğimiz şubat ayında 47 kadının öldürüldüğünü belirterek, "28 gün, 48 kadın, 48 yaşam, 48 hayat. Bu demektir ki her an her yerde öldürülme tehlikesi altındayız. Bunu durdurmak mümkün" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Yetgin için, "Tasarlayarak kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İş yerinde silahlı yağma", "Tehdit" ve "Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası isteniyor. Halis Can Dağarslan için de, "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından 21.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.