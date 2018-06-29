HABER

Helsinki, ABD-Rusya zirvelerinin adresi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek - Helsinki, hem Sovyetler Birliği döneminde hem de sonrasında Rus ve Amerikan liderlerinin zirvelerine ev sahipliği yaptı - SSCB lideri Leonid Brejnev ile ABD Başkanı Gerald Ford 1975'te, SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı George Bush 1990'da, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı Bill Clinton 1997'de Helsinki'de bir araya gelmişti

MOSKOVA (AA) – ALİ CURA - Rusya ve ABD arasındaki son zamanlarda gerilen ilişkileri yumuşatacak adım olarak değerlendirilen Putin-Trump zirvesinin adresi, Finlandiya'nın başkenti Helsinki oldu.

16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak Putin-Trump görüşmesinin gündeminde zor dönemden geçen Rusya-ABD ikili ilişkileri bulunuyor. Güvenlik ve silahlanma konularının yanı sıra, Suriye ve Ukrayna meseleleri, Rusya’ya yaptırımlar, diplomat krizi, İran nükleer anlaşması ve Kore yarımadasındaki gelişmeler liderlerin ele alacağı muhtemel konular arasında yer alıyor.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile ay başında Helsinki'de bir araya gelmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında uzun süredir planlanan görüşmenin yeri hususunda ilk işaretleri vermişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, geçmişte farklı dönemlerde Rus ve Amerikan liderlerin zirvelerine ev sahipliği yaptı.

Finlandiya, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Moskova yönetimiyle yakın ilişkilere sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri "tarafsızlık"ı benimseyen bir dış politika yürüten Finlandiya, 1948 yılında Sovyetler Birliği ile Dostluk Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma gereğince, iki taraf birbirine karşı bir askeri birliğe katılmamayı taahhüt ediyor.

Ayrıca NATO ile de yakın ilişkilere sahip olan Finlandiya, askeri güç ve yeteneklerini NATO'nun askeri altyapısıyla uyumlu hale getirmeye çalışsa da ittifaka üye değil.

Hem Rusya ve hem de ABD’ye yakın olan Finlandiya'nın bu tarafsız konumu Putin ve Trump zirvesinin Helsinki'de yapılmasına imkan sağladı.

Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1975'te Doğu ve Batı blokları arasında bir yumuşama belgesi olan Helsinki Nihai Senedi’nin imza töreninde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Leonid Brejnev ile ABD Başkanı Gerald Ford bir araya gelmişti.

Sovyetlerin dağılmasından kısa bir süre önce SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov ve ABD Başkanı George Bush ile 1990’da Helsinki’de görüşmüş, SSCB ABD’den ekonomik yardım talebinde bulunmuştu.

1997’de Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ABD Başkanı Bill Clinton ile yine Helsinki’de NATO’nun Doğu'ya genişleme planı ile ilgili bir araya gelmişti.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Otomobile giren yılanın çıkması için son çare süt bırakıldıOtomobile giren yılanın çıkması için son çare süt bırakıldı
Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli uzandıOtomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli uzandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Putin-Trump

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.