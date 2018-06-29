Helsinki, ABD-Rusya zirvelerinin adresi oldu

Finlandiya, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Moskova yönetimiyle yakın ilişkilere sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri "tarafsızlık"ı benimseyen bir dış politika yürüten Finlandiya, 1948 yılında Sovyetler Birliği ile Dostluk Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma gereğince, iki taraf birbirine karşı bir askeri birliğe katılmamayı taahhüt ediyor.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, geçmişte farklı dönemlerde Rus ve Amerikan liderlerin zirvelerine ev sahipliği yaptı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile ay başında Helsinki'de bir araya gelmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında uzun süredir planlanan görüşmenin yeri hususunda ilk işaretleri vermişti.

16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak Putin-Trump görüşmesinin gündeminde zor dönemden geçen Rusya-ABD ikili ilişkileri bulunuyor. Güvenlik ve silahlanma konularının yanı sıra, Suriye ve Ukrayna meseleleri, Rusya’ya yaptırımlar, diplomat krizi, İran nükleer anlaşması ve Kore yarımadasındaki gelişmeler liderlerin ele alacağı muhtemel konular arasında yer alıyor.

MOSKOVA (AA) – ALİ CURA - Rusya ve ABD arasındaki son zamanlarda gerilen ilişkileri yumuşatacak adım olarak değerlendirilen Putin-Trump zirvesinin adresi, Finlandiya'nın başkenti Helsinki oldu.

Ayrıca NATO ile de yakın ilişkilere sahip olan Finlandiya, askeri güç ve yeteneklerini NATO'nun askeri altyapısıyla uyumlu hale getirmeye çalışsa da ittifaka üye değil.

Hem Rusya ve hem de ABD’ye yakın olan Finlandiya'nın bu tarafsız konumu Putin ve Trump zirvesinin Helsinki'de yapılmasına imkan sağladı.

Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1975'te Doğu ve Batı blokları arasında bir yumuşama belgesi olan Helsinki Nihai Senedi’nin imza töreninde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Leonid Brejnev ile ABD Başkanı Gerald Ford bir araya gelmişti.

Sovyetlerin dağılmasından kısa bir süre önce SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov ve ABD Başkanı George Bush ile 1990’da Helsinki’de görüşmüş, SSCB ABD’den ekonomik yardım talebinde bulunmuştu.

1997’de Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ABD Başkanı Bill Clinton ile yine Helsinki’de NATO’nun Doğu'ya genişleme planı ile ilgili bir araya gelmişti.

