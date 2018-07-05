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Helva ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

Helva ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu sevkiyatı

Sakarya'da bir otobüste yapılan aramada, yolcunun poşetinde helva ve meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş halde 920 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada, yolcu İ.A'ya (21) ait poşette helva kutusunda 370, meyve suyu kutusunda ise 550 gram olmak üzere 920 gram toz esrar bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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