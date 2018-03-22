Helva ve şerbet ikramına yoğun ilgi

Bilecik Belediyesi tarafından, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla irmik helvası ve Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından mübarek gün ve bayramlarda düzenli olarak uygulanan gelenek kapsamında şehir merkezindeki Sosyal Tesisler Çay Bahçesi önünde vatandaşlara irmik helvası ve şerbet ikram edildi.

Vatandaşlara kendi elleriyle helva ve şerbet ikram eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, geleneksel hale getirmiş oldukları helva ve şerbet ikramının birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, "Ülke olarak çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten bu vatanın varlığı, birliği, dirliği için canlarını hiç gözlerini kırpmadan canlarını feda eden vatan evlatlarını, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cenabı hak mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat uzun ömürler diliyoruz. Cenabı hak ordumuza, devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Bu akşam burada ve her yerde edeceğimiz dualar öncelikle birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile teşkil etsin. Onları güçlendirsin ve hep birlikte büyük Türkiye’yi oluşturuyoruz ve lider ülke Türkiye’yi oluşturalım diyoruz. Ben tekrar teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Regaip Kandilinizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Bilecik Belediye Meclis Üyesi Şadan Turhan tarafından dua edilerek, irmik helvası ve şerbet ikramı yapıldı. Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen helva dağıtım etkinliğine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Tosun, Bilecik belediyesi başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.