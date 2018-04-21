Helvacı Mahallesi’nde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında dört gün olarak planlanan ‘23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’ ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda iki ülkeden 150 çocuğun katılımıyla başlayan kutlama etkinliklerinin ikinci durağı Helvacı Mahallesi oldu. Helvacı Mahallesi sakinlerinin beğeni ile takip ettiği kutlamalarda ilk olarak Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı ‘Abur Cubur Mahallesi’ adlı oyun sahne aldı. Tiyatro gösteriminin ardından Helvacı Meydanı’nda gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli etkinlikler çocukların mutluluğunu ikiye katladı.

Helvacı Mahalle meydanındaki etkinlikler Engelsiz Mehteran Takımının mini konseriyle başladı. Bosna’nın Kakanj ile Makedonya’nın Radoviş ve Bihac şehrinden gelen misafir öğrenci gruplarının yerel müzikleri eşliğinde sergiledikleri folklorik halk oyunlarıyla devam eden etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) öğrencileri tarafından sergilenen zeybek ve modern dans gösterileri de izleyenlerden alkış aldı.

Festivale katılan çocuklar gösteri alanına kurulan top havuzu, basketbol ve şişme oyun parkında eğlenceli saatler yaşadı. Sihirbaz gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklardan yoğun ilgi gördü. Eğlencenin bir an bile eksilmediği etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Bosna Hersek Grup Lideri Suat Çelikov ve Bosna Hersek Bihaç Grup Lideri Asıf Şeyhiç çocuklarla yakından ilgilenerek mutluluklarına ortak oldular. Kek ve meyve suyu ikramlarının da yapıldığı etkinliklerin sonunda çocuklara balon ve uçurtma dağıtıldı.