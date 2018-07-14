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"Hem bölgesel hem ikili konularda ortak görüşlere sahibiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "(Fransa ile) Hem bölgesel hem ikili konularda hem de NATO'da müttefik olmakla birlikte ortak görüşlere sahibiz" - "Şu anda hedefimiz ticaretimizi 20 milyar dolar civarına çıkarmak" - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries: - "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülkelerimiz arasındaki ortaklığın ne denli canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(Fransa ile) Hem bölgesel hem ikili konularda hem de NATO'da müttefik olmakla birlikte ortak görüşlere sahibiz." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve eşinin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında "14 Temmuz Ulusal Bayramı" resepsiyonu verildi.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Fransa ile Türkiye'nin birçok alanda iş birliği içinde olduğunu vurgulayarak, (Fransa ile) Hem bölgesel hem ikili konularda hem de NATO'da müttefik olmakla birlikte ortak görüşlere sahibiz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın ticari ve ekonomik olarak Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, "Bunu sadece sözde bırakmayıp hem ticarette hem turist akışında da geliştiriyoruz. Şu anda hedefimiz ticaretimizi 20 milyar dolar civarına çıkarmak." şeklinde konuştu.

Ersoy, turizm alanında da iyi ivme yakalandığını dile getirerek, "Geçen seneki rakamlarla 600 bin civarında Fransız misafiri Türkiye'de konuk ettik, 200 bin Türk vatandaşını da Fransa'ya göndermeyi başardık." dedi.

Fransa halkının hem kültür, medeniyet hem de ekonomi ve bilim alanında insanlığa katkı sağlayan önemli aktörlerden biri olduğuna işaret eden Ersoy, Fransa'nın en üst düzeyden en alt düzeye kadar 15 Temmuz'da Türkiye'ye hızlı ve güçlü şekilde verdiği desteğin önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Ersoy, yarınki Dünya Kupası finalinde Fransız milli takımına da başarılar diledi.

Büyükelçi Fries da resepsiyonun Fransa ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin gücünü ve zenginliğini bir kez daha kutlamak için vesile olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ocak ayında Paris'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülkelerimiz arasındaki ortaklığın ne denli canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiğinde ikili ilişkileri geliştirme arzusunda olduğunu kaydeden Fries, şöyle devam etti:

"İki devlet başkanının, 24 Haziran seçimlerinin ardından önceki gün ilk kez, NATO zirvesi marjında bir araya gelmeleri ülkelerimizin fikir teatilerini pekiştirmek ve üstesinden gelmeleri gereken konulara ilişkin birlikte harekete geçmek hususunda ne kadar kararlı olduklarının göstergesidir."

Fries, iki ülkenin, terörle etkili mücadelede, Suriye'de siyasi bir çözümün bulunması, yakın ve Ortadoğu'yu sarsan gerginliklerin azaltılması, Avrupa'ya yönelik göç akışlarını kontrol altında tutma ve Türkiye'nin bu konudaki yükünü daha iyi paylaşmakta kararlı olduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı yatırımları artırmak için iki ülkenin birlikte çalışmaya kararlı olduğunu belirten Fries, sözlerini, "Yaşasın Fransa! Yaşasın Fransa-Türkiye dostluğu!" ifadeleriyle tamamladı.

Resepsiyon, konuşmaların ardından iki ülke milli marşlarının çalınması ve yemek ikramıyla sona erdi.

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Fransa Ulusal Bayramı Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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