"Hem bölgesel hem ikili konularda ortak görüşlere sahibiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(Fransa ile) Hem bölgesel hem ikili konularda hem de NATO'da müttefik olmakla birlikte ortak görüşlere sahibiz." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve eşinin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında "14 Temmuz Ulusal Bayramı" resepsiyonu verildi.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Fransa ile Türkiye'nin birçok alanda iş birliği içinde olduğunu vurgulayarak, (Fransa ile) Hem bölgesel hem ikili konularda hem de NATO'da müttefik olmakla birlikte ortak görüşlere sahibiz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın ticari ve ekonomik olarak Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, "Bunu sadece sözde bırakmayıp hem ticarette hem turist akışında da geliştiriyoruz. Şu anda hedefimiz ticaretimizi 20 milyar dolar civarına çıkarmak." şeklinde konuştu.

Ersoy, turizm alanında da iyi ivme yakalandığını dile getirerek, "Geçen seneki rakamlarla 600 bin civarında Fransız misafiri Türkiye'de konuk ettik, 200 bin Türk vatandaşını da Fransa'ya göndermeyi başardık." dedi.