HEM DOLANDIRDILAR HEM KAYDETTİLER

-2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin Beyoğlu'nda çağrı merkezi kurduklarını belirledi.

OLMAYAN 750 LİRA İÇİN HESAPLARI BÖYLE BOŞALTILIYOR

8 ay boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yaptığı aramalarda 'Kredi masrafınız olarak bankamızda kalan 750 lira bakiyeniz bulunmakta, bunu geri ödemek için sizi arıyoruz' diyerek vatandaşları ikna ettiklerini belirledi. Cep telefonlarına gelen şifreyi alan şebeke üyeleri internet bankacılığı hesabına giriş yaparak hesapları boşaltıyordu.

4 İLÇEDE OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Beyoğlu, Kağıthane, Çekmeköy ve Sancaktepe'de şüphelilerin araçları, ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, Yusuf V., Alican A., Ezgi Ü., Yasemin T., Ayşegül S. ve Cansu Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 13 cep telefonu, not defteri, ajanda, fatura ve sözleşme ele geçirildi.