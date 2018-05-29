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HEM DOLANDIRDILAR HEM KAYDETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

  -2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

-2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin Beyoğlu'nda çağrı merkezi kurduklarını belirledi.

OLMAYAN 750 LİRA İÇİN HESAPLARI BÖYLE BOŞALTILIYOR
8 ay boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yaptığı aramalarda 'Kredi masrafınız olarak bankamızda kalan 750 lira bakiyeniz bulunmakta, bunu geri ödemek için sizi arıyoruz' diyerek vatandaşları ikna ettiklerini belirledi. Cep telefonlarına gelen şifreyi alan şebeke üyeleri internet bankacılığı hesabına giriş yaparak hesapları boşaltıyordu.

4 İLÇEDE OPERASYON
Yapılan tespitlerin ardından Beyoğlu, Kağıthane, Çekmeköy ve Sancaktepe'de şüphelilerin araçları, ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, Yusuf V., Alican A., Ezgi Ü., Yasemin T., Ayşegül S. ve Cansu Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 13 cep telefonu, not defteri, ajanda, fatura ve sözleşme ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLU, HAMİLE KADIN İSE ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Cansu Ö.'nün ise hamile olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

10 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ BULUNDU, DOLANDIRMA ANINI KAYDETMİŞ
Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri'nin ele geçirdiği bilgisayarlarda yaptığı ilk incelemeye göre 10 bin kişinin kimlik ve banka bilgileri bulundu. 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanma anı polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri bir şüphelinin ise dolandırıcılık anınından bir kısmını kaydettiği videoya ulaştı.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Vatandaşın bilgilerini alarak dolandırması
-Şebeke lideri olduğu iddia edilen Yusuf V.'nin para çekmesi
-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Evlerinde bulunan para

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar

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