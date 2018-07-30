Hem dolandırıcıya hem bankaya ceza

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi de, 417 bin 828 liralık asıl alacağın, para çekim ve harcama işlemlerinin başladığı tarihten itibaren her bir çekim ve harcama miktarı için temerrüt faizi ile birlikte davalılardan istenmesine hükmetti.

Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de Pakize Eser'in kızı Fatma Dülgar'ın açtığı tazminat davasını, 20 liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle, 397 bin 828 liranın da 22 Mart 2017'den itibaren yasal faiziyle davalı banka ile Zühal Sezğin'den alınmasına karar verdi.

Çorlu'da, Eser'in "bakımını üstlendim" diyerek 436 bin lirasını aldığı gerekçesiyle yargılanan akrabası Zuhal Sezğin, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 75 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İSTANBUL (AA) - Akrabası tarafından bankadaki parası çekilen alzaymır hastası 79 yaşındaki Pakize Eser'in hem bankaya hem de paraları çeken şahsa açtığı davada mahkeme, 417,8 bin liranın faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Pakize Eser'in kızı Fatma Dülgar'ın avukatı Hilal Demirelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanık Zuhal Sezğin'in, 79 yaşındaki alzaymır hastası ve okuma ve yazması olmayan kadının yaşlılığından ve hastalığından istifade ederek yakınlık kurduğunu ve yaşlı kadını kontrolüne aldığını söyledi.

- "Banka araştırmamış"

Aynı zamanda Pakize Eser'in akrabası da olan Zuhal Sezğin'in önce yaşlı kadınla bankaya giderek para çektiğini belirten Demirelli, bankanın ise Zuhal Sezğin'in kim olduğunu araştırmadığını ifade etti.

Demirelli, hastalığı nedeniyle Eser'e bile para verilmemesi gerekirken yanındaki Zuhal Sezğin'in ciddi miktarlarda, bankadaki parayı çekmeye başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bankadan da 'kimsiniz' diye sorulmayınca da bu açığı fark eden Sezğin, daha sonra Pakize Eser adına bir banka kartı çıkarıyor. Kart başvurusunda bulunuyor, işlemleri yaparken yakınlık bildiriyor. Aslında bankanın bu yakınlık beyanına itibar etmemesi gerekiyor. Zuhal Sezğin, Pakize Eser adına telefon hattı da alıyor. Bu hattı kendi telefonunda kullanarak bankadan gönderilen şifreyi kullanarak da kontrolü ele geçiriyor. Bu şifreyi elde ettikten sonra artık Pakize Eser ile bankaya gitmesine bile gerek kalmıyor. Hesabından çok rahat bir şekilde her gün para çekerek veya alışveriş yaparak 2012 ile 2014 arasında yaklaşık 450 bin liralık mevduatın tamamen yok olmasına neden oluyor. Burada kötü niyetli bir insan, bankacılık güvenlik önlemlerin yerine getirmeyen bir banka var. Zuhal Sezğin, para bittikten sonra Pakize teyzeyi evine gönderiyor ve onunla olan münasebetini kesiyor. Sonrasında Eser'in kızı Fatma hanım rutin mevduat faizi için annesiyle bankaya gittiğinde bankacılar hesapta 14 lira olduğunu söylüyor."