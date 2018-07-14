Hem gururu hem hüznü bir arada yaşıyorlar

Eşinin öldüğünü kabullenemediğini, hep gelecek ümidiyle yaşadığını dile getiren Ekizceli, "Her gün bekliyorum, bir gün bir yerden çıkıp gelir diye. Anne baba acısı çok zor ama eş acısı da zor. 8 ve 12 yaşındaki çocukların yükü, diğerleri hepsi benim üzerimde. Olmasaydı iyiydi diyorum ama iyi ki de çıkmış. Şerefli bir ölüm nasip etti Allah. Şehit eşi olmak gurur veriyor bana." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'da yaşayan babası Satılmış, annesi Menekşe ve eşi Esra Ekizceli, darbe girişiminin ikinci yılında duygularını AA muhabirine anlattı.

"Balkondan bakıyorlar, 'Anne bu babamın arabası gibi...', Bir yere gidiyorlar, 'Anne babam yok' diyorlar. Onlara da diyecek bir şey bulamıyorum. Mezara gittiğimiz zaman, 'Babamın üzerindeki çiçekleri sulayayım, babam da susamıştır' diyorlar. Bir şey diyemiyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Tek dileğim, idam olsun. Onların idam edilmesini gözümle görmek istiyorum. Benim de biraz içim soğusun. Biz böyle yandık, inşallah onlar da yanar. Allah bütün şehit ailelerine de sabır versin."

- "O gün sokağa çıkmasalardı burada belki rahatça oturamayacaktık"

Şehidin babası Satılmış Ekizceli de 2 yıl değil, 20 yıl da geçse acılarının dinmeyeceğini vurguladı.

Allah'tan terör örgütlerine fırsat vermemesi temennisinde bulunan baba Ekizceli, "Tek dileğim bunların ceza alması değil de idam olması. Bütün şehitlerimizden, gazilerimizden ve halkımızdan Allah razı olsun. O gün sokağa çıkmasalardı burada belki rahatça oturamayacaktık. Belki sorguda bizler olacaktık. Allah onlara o fırsatı vermedi." diye konuştu.