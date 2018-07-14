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Hem gururu hem hüznü bir arada yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken darbeciler tarafından şehit edilen Medet Ekizceli'nin ailesi, hüznün yanı sıra şehit yakını olmanın gururunu yaşıyor - Baba Satılmış Ekizceli: - "Benim çocuğum o gün büyük torunuma, 'Oğlum, bugün gitmeyip de ne zaman gideceğiz. Baksana Türkiye elden gidiyor' demiş. Abdestini alıp namazını kılıp çıkmış yola. Allah mekanını cennet etsin" - Şehit eşi Esra Ekizceli: - "Olmasaydı iyiydi diyorum ama iyi ki de çıkmış. Şerefli bir ölüm nasip etti Allah. Şehit eşi olmak gurur veriyor bana"

MUHAMMED KAYGIN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Medet Ekizceli'nin ailesi, çocuklarıyla gurur duyuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'da yaşayan babası Satılmış, annesi Menekşe ve eşi Esra Ekizceli, darbe girişiminin ikinci yılında duygularını AA muhabirine anlattı.

Şehidin eşi Esra Ekizceli, aradan geçen iki seneye rağmen acılarının ilk günkü sıcaklığını koruduğunu söyledi.

Eşinin öldüğünü kabullenemediğini, hep gelecek ümidiyle yaşadığını dile getiren Ekizceli, "Her gün bekliyorum, bir gün bir yerden çıkıp gelir diye. Anne baba acısı çok zor ama eş acısı da zor. 8 ve 12 yaşındaki çocukların yükü, diğerleri hepsi benim üzerimde. Olmasaydı iyiydi diyorum ama iyi ki de çıkmış. Şerefli bir ölüm nasip etti Allah. Şehit eşi olmak gurur veriyor bana." dedi.

Çocuklarının sık sık babalarının mezarını ziyaret ettiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Ekizceli, şunları kaydetti:

"Balkondan bakıyorlar, 'Anne bu babamın arabası gibi...', Bir yere gidiyorlar, 'Anne babam yok' diyorlar. Onlara da diyecek bir şey bulamıyorum. Mezara gittiğimiz zaman, 'Babamın üzerindeki çiçekleri sulayayım, babam da susamıştır' diyorlar. Bir şey diyemiyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Tek dileğim, idam olsun. Onların idam edilmesini gözümle görmek istiyorum. Benim de biraz içim soğusun. Biz böyle yandık, inşallah onlar da yanar. Allah bütün şehit ailelerine de sabır versin."

- "O gün sokağa çıkmasalardı burada belki rahatça oturamayacaktık"

Şehidin babası Satılmış Ekizceli de 2 yıl değil, 20 yıl da geçse acılarının dinmeyeceğini vurguladı.

Allah'tan terör örgütlerine fırsat vermemesi temennisinde bulunan baba Ekizceli, "Tek dileğim bunların ceza alması değil de idam olması. Bütün şehitlerimizden, gazilerimizden ve halkımızdan Allah razı olsun. O gün sokağa çıkmasalardı burada belki rahatça oturamayacaktık. Belki sorguda bizler olacaktık. Allah onlara o fırsatı vermedi." diye konuştu.

Şehit babası olmaktan gurur duyduğunu ancak büyük acı ve keder yaşadığını da belirten Ekizceli, şunları söyledi:

"Benim bir oğlum, 5 de kızım vardı. Allah iki oğlan torun verdi. Bunları görünce dünyalar benim oluyor. Beş oğlum daha olsa kendim de olsam bu vatan için hazırım. Her zaman devletimin yanındayım, gerekiyorsa canımı vermeye hazırım. Allah bir daha o kötü olayları yaşatmasın. Başkanımız o gün halkı davet etmeseydi, Türkiye başka bir alemde olacaktı. Benim çocuğum o gün büyük torunuma, 'Oğlum, bugün gitmeyip de ne zaman gideceğiz, baksana Türkiye elden gidiyor' demiş. Abdestini alıp namazını kılıp çıkmış yola. Allah mekanını cennet etsin."

Anne Menekşe Ekizceli de oğlunun şehit edilişinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, "Yükümüz ağır, kaldıramıyoruz. Ana ciğeri, acıyı dindiremiyoruz. Yavrularının yüzünü güldüremiyorum. Birilerinin babalarını görünce onlar bana ağlıyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çankırı Fetullahçı Terör Örgütü Medet Ekizceli

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