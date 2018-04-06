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Hem kendisini hem annesini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 00:15 | Son Güncelleme

Malatya'da av tüfeğiyle kendisini yaralayan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yere attığı silahın ateş alması sonucu annesinin yaralanmasına neden oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde av tüfeğiyle kendisini yaralayan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yere attığı silahın ateş alması sonucu annesinin de yaralanmasına neden oldu.

Girmana Mahallesi'nde alkollü olduğu ve ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Mustafa E. (35), evdeki av tüfeğiyle kendisini kolundan yaraladı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında elindeki av tüfeğini yere atan Mustafa E, silahın ateş alması sonucu annesi Azzet E'nin (65) de yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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112 Acil Servis av tüfeği kavga Malatya

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