Hem koştular hem de çöp topladılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4. Sapanca Ultra Maratonu'na katılan sporcular hem koştu hem de topladıkları çöplerle doğayı temizledi.

Sapanca'da NG Güral Otel sponsorluğunda "Temiz doğa için koş" sloganıyla 9, 35 ve 55 kilometre olarak 3 farklı kategoride düzenlenen maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Samanlı Dağları'ndan Altıoluk Yaylası, Kartepe Zirvesi ve Soğucak Yaylası güzergahlarını geçen maratoncular, kendilerine dağıtılan eldivenlerle torbalara çöp topladı.

Sapanca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Uçar, start öncesi yaptığı konuşmada, yarışa katılan tüm sporculara başarı diledi.

Otelin genel müdürü Tezcan Özdemir de bu yıl yarışlara farklı bir anlam kattıklarını belirterek, yarışmacıların aynı zamanda çevre kirliliğine dikkati çekmek için çöp topladığını söyledi.

Bu yılki Sapanca Ultra Maratonu'nun sloganının "Temiz doğa için koş" olduğunu anımsatan Özdemir, "Bu yıl koşarken çöp toplama gibi güzel bir uygulama gerçekleştireceğiz. Sporcularımıza çöp torbası ve eldiven dağıttık, beli noktalara da çöp kutuları yerleştirdik. Yarışların ardından bu çöp kutularını toplayacağız." şeklinde konuştu.

Maratonun sonunda dereceye giren sporculara plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

