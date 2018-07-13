HABER

Hem masa tenisi oynuyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Adıyaman'daki Saltoğlu Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna devam eden çocuklar, eğitimin ardından masa tenisi oynayarak vakit geçiriyor

Adıyaman'daki Saltoğlu Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, eğitimin ardından masa tenisi oynayarak vakit geçiriyor.

Camiye sabah erken saatlerde gelen çocuklar, Kur'an kursunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve tecvit eğitiminin ardından da cami avlusunda kafalarındaki takkeyle masa tenisi oynuyor.

Saltoğlu Camisi imamı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında çocuklar için Kur'an kursları düzenlediklerini söyledi.

"Öğrenciyi nasıl camiye bağlarız" projesi kapsamında bu yıl çocukların camide masa tenisi oynamasına da imkan sağladıklarını ifade eden Kılıç, "Çocuklar bu şekilde hem masa tenisi oynuyor hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Milli birlik ve beraberlik duygularını kazanmaları için hocalarımızla elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammed Fatih Dündar ise sabah saatlerinde camiye geldiklerini ve Kur'an-ı Kerim öğrenip namaz kıldıklarını söyledi.

Ders aralarında cami avlusunda masa tenisi oynadıklarını aktaran Dündar, "Ben daha önceleri camiye gelmek istemiyordum. Ama camide masa tenisi oynayabileceğimi duyunca gelmek istedim. Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz." diye konuştu.

Halit Şahin (10) de camide hem dini eğitim aldıklarını hem de masa tenisi oynadıklarını belirtti.

Çocuklar kursun ardından, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla da camide saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Yalova'da '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturulduYalova'da '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu
Hayvanseverlerden, köpeği bıçaklayarak öldüren profesöre tepkiHayvanseverlerden, köpeği bıçaklayarak öldüren profesöre tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman camilerde düzenlenen yaz Kur'an kursları çocuklar masa tenisi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı

Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı

Nevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiası

Nevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiası

Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti

Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti

Ömer Halisdemir’in babasından flaş idam isteği

Ömer Halisdemir’in babasından flaş idam isteği

MİT Müsteşarlığı 'Başkanlık' oldu

MİT Müsteşarlığı 'Başkanlık' oldu

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Çeşme'de kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.