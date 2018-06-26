Hem öğretmen oldu hem kendi eşyalarını tasarladı

Antalya'da 12 yaşındayken elektrik akımına kapılıp iki kolu dirsekten kesilen 40 yaşındaki Nuri Kurtuluş, rehber öğretmenleri sayesinde psikolojik sorunlarını aşıp kendisini de rehber öğretmen olarak, engelli öğrencilere ve ailelerine destek veriyor.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde dünyaya gelen Kurtuluş, 12 yaşındayken babasına inşaatta yardım ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Kaldırıldığı hastanede iki kolu dirsek üzerinden kesilen Kurtuluş, 3 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Yaşam mücadelesini kazanarak hastaneden taburcu edilen Kurtuluş, ailesinin desteğiyle kolları olmamasına rağmen yazı yazmayı öğrendi.

Başarılı bir eğitim hayatının ardından Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olan Kurtuluş, Antalya Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev aldı.

Azmiyle herkese örnek olan Kurtuluş, bir süre sonra merkezde Rehberlik Bölüm Başkanı olarak kendisi gibi engellilere ve ailelerine psikolojik destek vermeye başladı.

Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kolu olmamasına rağmen kendi için tasarladığı kaşık ve çatalları kullanarak yemek yiyebildiğini, kıyafetlerini giyip çıkarabildiğini ve yine kendi tasarladığı bisikleti kullanabildiğini söyledi.