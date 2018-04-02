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Hem okuyarak öğrendiler hem de ödüllerini kazandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

54.

Hem okuyarak öğrendiler hem de ödüllerini kazandılar

54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’ın Sincik ilçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programda konuşan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Kütüphaneler haftası etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliklere emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Sağ, “Bundan 2 yıl önce bu kütüphanemizin açılışını yapmıştık. Bu 2 yıl süre zarfında kütüphanemizin abone sayısı artı, kitaplarımız güncellendi. Şuanda yaklaşık bin abonemiz var, 4 bine yakın kitabımız var. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz ve ilçe halk kütüphanemiz ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz ortaklaşa kadınlara yönelik okuma yarışmasına gerçekten büyük rağbet oldu. İlçemiz genelinden 154 bayan kardeşimiz bu yarışmaya katıldı. Geçen hafta yapılan yarışmada en çok doğru cevabı yapanlar dereceye girdi, yarışmaya katın herkesi tebrik ediyorum. Yarışmanın en önemli şartlarından biri yarışmaya katılan herkesin kütüphaneye gelerek burada kitap okuma ve kütüphane ile tanışmasıydı” dedi. Amaçlarının herkesin kütüphaneye gelmesini ortamı ve kütüphane şartlarını görmesini sağlamak olduğunu söyleyen Sağ, “Erkeklere yönelikte bir yarışma düzenledik, şuan kayıtları devam ediyor. Ödül olarak ta Antalya’da beş yıldızlı bir otelde 5 gün, 5 gece tatil veriyoruz, yarışmada ilk beşe girenler eşleriyle birlikte bu tatile gidebilirler. Ancak erkekler için düzenlemiş olduğumuz yarışmaya çok az rağbet var, bayanların bu yarışmada eşlerine destek olmalarını bekliyorum” diye konuştu.
Program, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından İlçe halk Kütüphanesinde açılan serginin ziyaret edilmesi ve ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.
Programa, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Çumak, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz, MHP İlçe Başkanı Abuzer Güler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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