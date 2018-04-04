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Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 03:22 | Son Güncelleme

Mardin'de giydiği kıyafet, yaptığı çiğ köfte ihalesi, yazdığı kitaptaki sözleri ile sürekli gündeme gelen Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın, 3 yıldır hem Rektörlük yaptığı hem de toplam 6 fakülteden 5'inin dekanlığını vekaleten yürüttüğü ortaya çıktı. Röktör Ağırakça'nın yardımcılarının da bulunmadığı ve daha önce yardımcı olarak atanan öğretim üyeleri ile anlaşamadığı için söz konusu yardımcıların üniversiteden ayrıldığı belirtildi.

Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor

Üniversitede 2015 yılından beri Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Ağırakça'nın üniversitedeki toplam 6 fakülteden 5'ini de 'Dekan Vekili' olarak yönettiği belirtildi. Artuklu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde de yer alan bilgilere göre, Rektör Prof.Dr.Ahmet Ağırakça, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi'ni 'Dekan Vekili' olarak yönetiyor.

YARDIMCISI DA YOK

Prof. Dr. Ağırakça'nın 2 yıldır herhangi bir yardımcısı olmadığı da belirtildi. Rektör Ağırakça'nın 2015 yılında göreve gelmesinden sonra üniversiteye Rektör Yardımcısı olarak beraberinde getirdiği Prof. Dr. Yusuf Çetindağ açığa alındıktan sonra YÖK'ün atadığı Prof. Dr. Cemal Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşal'ın da Rektör Ağırakça ile anlaşamadıkları için birer ay görev yaptıktan sonra istifa ettikleri öğrenildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 2017 yılı başında Mardin'e Rektör Yardımcısı olarak gelip göreve başlayan Prof. Dr. Oğuz'un yönetimle anlaşamamasından dolayı görevinden istifa ettiği belirtildi.

(DHA)

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