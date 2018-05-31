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Hem tünelin açılışına hem doğuma gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayacak Sabuncubeli Tünelleri'nin Ramazan Bayramı öncesi hizmete girmesi için hummalı çalışmalar devam ediyor - Tünel projesinde çalışan tek kadın olan ve kalite kontrol şefliği yapan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu, hem kızının doğumunu hem de tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor - Soylu: - "Bebeğim doğmadan projenin maskotu oldu, herkesin beklediği bir çocuk haline geldi"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" ifadeleriyle tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçitte devam eden tünel projesinde kalite kontrol şefi olarak görev alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu, hem kızının doğumunu hem de tamamlanma aşamasına gelen tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor.

İki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek tünelleri Ramazan Bayramı öncesi hizmete sokmak için yoğun bir çalışma devam ediyor.

Projeye emek veren yüzlerce çalışan arasında yer alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu ise çifte heyecan yaşıyor.

Tünelde kalite kontrol şefi olarak çalışan 29 yaşındaki Soylu, daha önce görev yaptığı 3. havalimanı projesinden sonra evlilik dolayısıyla geldiği İzmir'de Sabuncubeli Tüneli'nde çalışmaya başladı.

Tünel projesi devam ederken hamile olduğunu öğrenen Soylu, bir yandan projeyi yetiştirmek için gayret gösterirken diğer yandan Defne ismini vermeye karar verdikleri kızı için hazırlıklarını sürdürdü.

Hamileliğinin 8. ayında olan Soylu, hem kızı hem de çalıştığı tünel projesinin hizmete girmesi için gün saymaya başladı.

Esra Altın Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelde çalışan tek kadın olarak çifte heyecan yaşadığını belirtti.

Bu süreçte mesai arkadaşlarının büyük desteğini gördüğünü söyleyen Soylu, hiç zorlanmadığını, tüneller bitene kadar çalışmak istediğini ancak artık doğum iznine ayrılma zamanının geldiğini anlattı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlı bir durum. Hem kadınsınız hem hamilesiniz, işlerinizi yoluna koymaya çalışıyorsunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Çalıştığınız tünelle başka bir heyecan da yaşıyorsunuz. Güzel bir duygu. Şu an 8 aylık hamileyim, projemizin sonlanmasına da çok az kaldı. İki heyecanı birlikte yaşıyorum, hem tüneli hem doğumu bekliyorum. Herkes benimle bu heyecanı paylaştı. Burada tek bayan olmak ayrıca bir avantaj oldu benim için. Çok rahat bir hamilelik süreci yaşadım. Bebeğim doğmadan projenin maskotu oldu, herkesin beklediği bir çocuk haline geldi. Umarım sağlıkla gelir, umarım projemiz de sağlıkla açılır."

- "Burada olmaktan keyif alıyorum"

Soylu, bir kadın olarak tünel gibi projelerde çalışmanın kendisi için hiç zor olmadığını, işini çok sevdiğini anlattı.

İnşaat işini çocukluğundan bu yana çok sevdiğini ifade eden Soylu, "Öncelikle sevmek gerekiyor, seviyorsanız hiçbir zorluğu yok. Ben başka bir iş yapamazdım diye düşünüyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum. İnşaat sektörüne gönül vermişseniz bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz." dedi.

- Bayrama yetiştirme çabası

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, yapım çalışmalarına yap-işlet-devret modeliyle Eylül 2011'de başlanan, 1 Temmuz 2018'den itibaren ise kamu olanaklarıyla devam eden projede 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ve 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı.

Sabuncubeli geçidinde yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e düşürüldü, 14 viraj ortadan kaldırıldı. Tüneller, günde ortalama 40 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunda hem güvenlik hem hız hem de yakıt tasarrufu sağlayacak.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 9 Eylül'de iki ucu birleştirilen tünellerin mevcut İzmir-Manisa karayoluna bağlanması, çevre düzenlemesi ve diğer üstyapı işlemlerinin tamamlanması sonrası, güzergahta Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak bayram öncesi hizmete sunulması hedefleniyor.

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