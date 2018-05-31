Hem tünelin açılışına hem doğuma gün sayıyor

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" ifadeleriyle tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçitte devam eden tünel projesinde kalite kontrol şefi olarak görev alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu, hem kızının doğumunu hem de tamamlanma aşamasına gelen tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor. İki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek tünelleri Ramazan Bayramı öncesi hizmete sokmak için yoğun bir çalışma devam ediyor. Projeye emek veren yüzlerce çalışan arasında yer alan 8 aylık hamile Esra Altın Soylu ise çifte heyecan yaşıyor. Tünelde kalite kontrol şefi olarak çalışan 29 yaşındaki Soylu, daha önce görev yaptığı 3. havalimanı projesinden sonra evlilik dolayısıyla geldiği İzmir'de Sabuncubeli Tüneli'nde çalışmaya başladı. Tünel projesi devam ederken hamile olduğunu öğrenen Soylu, bir yandan projeyi yetiştirmek için gayret gösterirken diğer yandan Defne ismini vermeye karar verdikleri kızı için hazırlıklarını sürdürdü. Hamileliğinin 8. ayında olan Soylu, hem kızı hem de çalıştığı tünel projesinin hizmete girmesi için gün saymaya başladı.

Esra Altın Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelde çalışan tek kadın olarak çifte heyecan yaşadığını belirtti. Bu süreçte mesai arkadaşlarının büyük desteğini gördüğünü söyleyen Soylu, hiç zorlanmadığını, tüneller bitene kadar çalışmak istediğini ancak artık doğum iznine ayrılma zamanının geldiğini anlattı. Soylu, şöyle konuştu: "Çok heyecanlı bir durum. Hem kadınsınız hem hamilesiniz, işlerinizi yoluna koymaya çalışıyorsunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Çalıştığınız tünelle başka bir heyecan da yaşıyorsunuz. Güzel bir duygu. Şu an 8 aylık hamileyim, projemizin sonlanmasına da çok az kaldı. İki heyecanı birlikte yaşıyorum, hem tüneli hem doğumu bekliyorum. Herkes benimle bu heyecanı paylaştı. Burada tek bayan olmak ayrıca bir avantaj oldu benim için. Çok rahat bir hamilelik süreci yaşadım. Bebeğim doğmadan projenin maskotu oldu, herkesin beklediği bir çocuk haline geldi. Umarım sağlıkla gelir, umarım projemiz de sağlıkla açılır." - "Burada olmaktan keyif alıyorum" Soylu, bir kadın olarak tünel gibi projelerde çalışmanın kendisi için hiç zor olmadığını, işini çok sevdiğini anlattı.